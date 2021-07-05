Son dakika: Başkan Erdoğan flaş haberi duyurdu: FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı
Kabine Toplantısı sonrası flaş bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir." dedi. Peki, FETÖ'cü Orhan İnandı kimdir? FETÖ içinde hangi faaliyetlerde bulundu? İşte detaylar...
Kabine Toplantısı ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan, terörle mücadelede önemli mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir." açıklamasını yaptı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları şöyle;
"Ülkemizin bekasını tehdit eden güvenlik sorunlarıyla da mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Terör örgütlerine karşı tarihimizin en başarılı operasyonlarını veriyoruz. PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlere göz açtırmıyoruz. Milli güvenliğimizi tehdit eden yapılara darbe vuruyoruz.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekatları, terörü kaynağında yok etme strateijimizin en önemli göstergesidir. Operasyonlar neticesinde PKK üst düzey kadrosu hareket edemez hale gelmiştir. MİT terörle mücadeleyi sınır ötesine taşıdı. PKK için artık hiçbir yer güvenli değildir.
MİT'TEN FLAŞ OPERASYON! "FETÖ'NÜN ORTA ASYA SORUMLUSU ORHAN İNANDI TÜRKİYE'YE GETİRDİ"
"FETÖ'yü kökünden kazıma çalışmalarına da kararlılıkla devam ediyoruz. Yurt içinde saklanan kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmını belirleyerek kamudan ve toplumdan temizledik.
Bu mücadelenin uzun solukklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışamalarda, bugüne kadar 100'ün üzerinde birçok kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz.
Selahaddin Gülen ve Ahmet Yiğit, İsmail Okkalı, FETÖ'nün PKK ile ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay, ülkemize getirilen isimlerden bazılarıdır. MİT, son olarak FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirdi."
(Fotoğrafta FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı)
ORHAN İNANDI KİMDİR?
Orhan İnandı, Kırgızistan'da 1990'lı yıllarında FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olarak biliniyor.
Kırgızistan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sebat okullarının ismini Sapat olarak değiştirmiş, okulların genel müdürlüğüne bir Kırgız vatandaşı getirilmişti.
1992 yılından itibaren Kırgızistan'da faaliyet gösteren söz konusu eğitim kurumu bünyesinde 16 liseyi, bir üniversiteyi, 5 orta okulu barındırıyor. 1995 yılından bu yana Kırgızistan'da bulunan İnandı'nın Kırgız vatandaşlığı da bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Temmuz Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram tatili süresi...
- e-Okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman?
- İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 kayıt sorgulama nasıl yapılır? E-okul kayıt sorgulama ekranı...
- Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?
- Detaylar belli oluyor... Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-21-22-23 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bedelli askerlik ücreti 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? İkinci dönem bedelli askerlik fiyatı kaç lira oldu?
- Kurbanlık fiyatları 2021: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu mu? A101, Migros...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü olacak?
- Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...
- 36 ay vade ile 50.000, 70.000, 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Emekliye müjde! Düşük ve faizsiz...
- Emekliye 2.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2021 2. emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?