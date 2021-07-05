Son dakika: Başkan Erdoğan flaş haberi duyurdu: FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları şöyle;

"Ülkemizin bekasını tehdit eden güvenlik sorunlarıyla da mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Terör örgütlerine karşı tarihimizin en başarılı operasyonlarını veriyoruz. PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlere göz açtırmıyoruz. Milli güvenliğimizi tehdit eden yapılara darbe vuruyoruz.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekatları, terörü kaynağında yok etme strateijimizin en önemli göstergesidir. Operasyonlar neticesinde PKK üst düzey kadrosu hareket edemez hale gelmiştir. MİT terörle mücadeleyi sınır ötesine taşıdı. PKK için artık hiçbir yer güvenli değildir.