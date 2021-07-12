Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? 16 Temmuz-26 Temmuz Pazartesi...

Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli oldu. Tatile çıkmak isteyen vatandaşlar detayları sorgulamaya başladı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

Başkan Erdoğan geçen Cuma Diyarbakır ziyaretinde gazetecilerin hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik sorusuna "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.