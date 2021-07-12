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Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? 16 Temmuz-26 Temmuz Pazartesi...

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Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? 16 Temmuz-26 Temmuz Pazartesi...

Bayram tatili kaç gün oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyordu. Gelen son dakika açıklaması sonrasında tatil süresi belli oldu. Detayları haberimizde derledik. İşte, Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? 16 Temmuz-26 Temmuz Pazartesi...

Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli oldu. Tatile çıkmak isteyen vatandaşlar detayları sorgulamaya başladı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

Başkan Erdoğan geçen Cuma Diyarbakır ziyaretinde gazetecilerin hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik sorusuna "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

Toplantıda alınan kararlara göre Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. 16 Temmuz Cuma akşamı başlayacak tatil, 26 Temmuz'da sona erecek.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?

Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.

TURİZM İÇİN İLAÇ OLABİLİR

Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor.

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