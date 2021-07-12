Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 12 Temmuz Kabine kararları...
Kabine Toplantısı bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının hız kazanması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında kısıtlamalar kaldırılmıştı. Koronavirüs salgın seyrinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklayacak. İşte, Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 12 Temmuz Kabine kararları...
Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrasında Kurban Bayramı'nda alınacak kararlar merak ediliyor. Vatandaşlar bayram sürecinde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ve tatil süresini merak ediyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Toplantı başladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Kabine Toplantısı sonuçları - kararlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından akşam saatlerinde duyurulacağı öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.
TURİZM İÇİN İLAÇ OLABİLİR
Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?
Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.
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- Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 12 Temmuz Kabine kararları...
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