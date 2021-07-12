CHP yine FETÖ için devrede! Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'ya tepkiler dinmiyor

Hasan Turan, şunları söyledi:

"Aziz milletimizin İstiklal Harbi'nde verdiği mücadeleden sonra ilk defa sivil vatandaşlarımızın şehit olduğu yeniden diriliş destanı olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde böyle bir açıklama asla masum olarak görülemez. 250 şehidi ve ailelerini görmezden gelerek adeta darbe girişimini aklamaya matuf bu açıklama düpedüz hezeyandır."

"Milletimizin demir yumruğuyla durdurulan darbe girişimi sonrasında darbeye iştirak eden veya darbeyi destekleyen FETÖ elemanlarının veya onlarla ilişkisi bulunan kişilerin yargılamaları tamamlanmış haklarındaki hükümler kesinleşmiştir. Hal böyleyken ortada kesin hükümler varken 'geldiğimizde yeniden yargılayacağız' demek sizin hepinizi serbest bırakacağız demektir. Kelime oyununa gerek yok. 15 Temmuz darbesine tiyatro diyenlerin darbe girişiminin başarılı olması ve siyasi ikbal beklentileri boşa çıktığı için millet düşmanlığına devam etmektedirler."

"Darbe girişimini vakayı adliye gibi gören, milletimizi, milli iradeyi hedef alan bu güçlerle sıkı dostlukları olanları milletimiz not etmektedir. Darbe girişimini sulandırmak için elinden gelen dezenformasyonu yapan, FETÖ hamileriyle gizli toplantılar düzenleyen bu zihniyetin son açıklamalarını ibret ve şaşkınlıkla izliyoruz."

"Kimin kimle iş tuttuğu ortadadır. Milletimizi ve milli iradayi hedef alan ne varsa bertaraf etmeye kararlıyız. Bize diz çöktüremeyecekler. Bağımsızlığımızı ve istiklalimizi ayaklar altına alamayacaklar. Buna asla izin verneyeceğiz. Bu vesile ile Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha yad ediyorum."