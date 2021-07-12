15-16 Temmuz tatil mi? Bu sene Kurban Bayramı 19 Temmuz arefe günü ile birlikte 20-21-22-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayramın 15 Temmuz tarihine yakın olması nedeniyle, tatil süresinin birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayram tatiline ilişkin açıklama geldi. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Bayram tatili ile 15 Temmuz birleşti mi? İşte haberin detayları...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, TBMM'de alınan kararla resmi tatil olmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren resmi tatil olarak ilan edilmiştir.