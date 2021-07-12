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FETÖ'cüleri kurtarma vaadi ne anlama geliyor? 15 Temmuz'u gölgeleme çabası neden?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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FETÖ'cüleri kurtarma vaadi ne anlama geliyor? 15 Temmuz'u gölgeleme çabası neden?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın, KHK'yı hedef alan sözleri FETÖ'cü ve PKK'lıları sevindirdi. Karaca, KHK ile kamudan ihraç edilen terör örgütü üyelerini görevlerine iade edeceklerini belirterek bir tür "kurtarma" sözü verdi. Zülfü livaneli "FETÖ" demedi. "FETÖ tabirini ağzıma kimse takamaz" ifadelerini kullandı. Bunun arkasındaki gerçek ne? Tarihin değiştiği gecede neler oldu? Kılıçdaroğlu ve Akşener o gece neden meydanda değildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu değerlendirdi.

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu'nun öne çıkan açıklamaları:

"15 Temmuz'un üzerinden geçen bunca yıla rağmen etrafımızda gelişen bir takım hadiseler söz konusu. Partilerden ayrılan bir takım çevreler bir oluşum içerisinde. Bunların hepsinin arkasında FETÖ'var. Amerika'dan basılan bir düğme söz konusu.

CHP'nin ne zaman Türkiye ve millet faydasına bir iş yaptığını gördük ki. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Türkiye ile bir bağı kalmamıştır. CHP'li ismin FETÖ'cüleri kurtarma vaadi ve Deniz Baykal'a yönelik yapılan 'Tipik Sünni' ifadeleri bizleri hayrete düşürmüyor.

Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalışarak bir takım adımlar atmak hiçbir zaman bir şey kazandırmadı, kazandırmayacak. Dün 'TSK mensuplarına uzatmalı itler' diyenler bugün bana 'FETÖ' dedirtemezsiniz demelerinden daha doğal ne var.

Bu insanlar yaptığı açıklamalarla kaos sürükleme peşinden ama unutuyorlar ki bu ülkenin insanının zekası ve ferasati onların çok çok üzerinde bir yerde. Dış mihrakların kurduğu bu oyunlar daha önce ülkemizde denendi ve tutmadı, tutmayacak.

Figüranlar farklı ama senaryo aynı. Bunlar daha önce tutmadı ama bunların akıl seviyesi bunu anlayamayacak bir gerilikte. Bunlarında arkasında Türkiye'yi sevmeyenler var. ABD seçimi öncesi Türkiye'yi hedef alan bir başkan ortada.

İçimizde Türkiye'yi bölmek isteyenler de gidip buralardan talimat alıyor. Bunlar bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bugün bakıldığı zaman CHP'nin ve İYİ Parti'nin FETÖ'nün söyleminden farklı bir söylemi yok aynı sözlere sahipler. İhtiraslar Türkiye sevgisinin önüne geçmemeli."

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