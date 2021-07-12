FETÖ'cüleri kurtarma vaadi ne anlama geliyor? 15 Temmuz'u gölgeleme çabası neden?

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu'nun öne çıkan açıklamaları:

"15 Temmuz'un üzerinden geçen bunca yıla rağmen etrafımızda gelişen bir takım hadiseler söz konusu. Partilerden ayrılan bir takım çevreler bir oluşum içerisinde. Bunların hepsinin arkasında FETÖ'var. Amerika'dan basılan bir düğme söz konusu.

CHP'nin ne zaman Türkiye ve millet faydasına bir iş yaptığını gördük ki. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Türkiye ile bir bağı kalmamıştır. CHP'li ismin FETÖ'cüleri kurtarma vaadi ve Deniz Baykal'a yönelik yapılan 'Tipik Sünni' ifadeleri bizleri hayrete düşürmüyor.