Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında önemli görüşme! Türkiye'nin yeni Filistin hamlesi ne olacak?

KRİTİK SÜREÇ

Abbas'ın görevden ayrılacak olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile iki gün önce gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail ile Filistin arasında yakında barış sağlanacağına dair umudunu dile getirdiği bildirildi. Abbas, geçtiğimiz gün de ABD heyeti ile bir araya gelerek barış sürecini ve Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele aldı.