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Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye’ye geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberine göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 9-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-11 Temmuz 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek, Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Filistin lideri Abbas Türkiye’ye geliyor FİLİSTİN LİDERİ ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR

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