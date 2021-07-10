Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram için hazırlıklar sürerken, tatil planları yapan vatandaşlar da tatil süresinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. 15 Temmuz ile bayram tatilinin birleştirilmesi talep edilirken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Konu hakkında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş ne zaman? 2021 Bayram tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile birleşecek mi? İşte haberin detayları...

BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞ NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, Başkan Erdoğan'ın ulusa sesleniş tarihi henüz belli olmadı. Önümüzdeki hafta içi gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın bayram tatili ile ilgili alınan kararı açıklaması bekleniyor. Tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un resmi tatil olması ve bayram tatiline yakın tarihte olması nedeniyle, tatil süresinin birleştirilmesi talep ediliyor.