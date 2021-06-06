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Türkiye ile Filistin arasında tarihi anlaşma: Filistinli kolluk güçlerinin kapasitelerinin artırılmasına destek olacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı , ile arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının detaylarını anlattı. Yavuz Selim , "Filistin, Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Yapılan anlaşmayla Filistinli kolluk güçlerinin kapasitelerinin artırılmasına destek sağlayabileceğimizi kayıt altına aldık. Böylelikle bilgi ve tecrübe paylaşımı kanalları aktif hale geldi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının kapasitelerinin artırılması için araç, eğitim, malzeme hibesi, danışmanlık gibi alanlarda destek sağlayabileceğimizi kayıt altına aldık. " ifadelerini kullandı.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Türkiye ile Filistin arasında tarihi anlaşma: Filistinli kolluk güçlerinin kapasitelerinin artırılmasına destek olacak

'nin ile 3 yıl önce imzaladığı Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması, geçen gün onaylandı. 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması, hem ülke hem dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Kritik sürecin önemli isimlerinden ise büyük yankı uyandıran anlaşmanın nasıl yapıldığını ve detaylarını ilk kez anlattı. Kıran, Türkiye ile Filistin arasında imzalanan anlaşmayla birlikte iki ülkenin güvenlik işbirliğinin yasal çerçeveye oturtulduğunu söyledi.

HUZURUN SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan anlaşmadan bahseden Kıran, "Filistin tarafınca onaylanmış olan anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlanarak, ülkemizde de yürürlüğe girmiş oldu. Filistin davasına, Filistin Devleti'ne ve halkına güçlü desteğimizi somut işbirliği mekanizmaları oluşturarak hayata geçiriyoruz. Bunun için de iki ülke arasındaki ahdi zeminin güçlendirilmesi gerekiyor. Anlaşmayla, özellikle sınıraşan ve organize suçlarla mücadelede, bu suçları engellemede işbirliğimizi derinleştirme kararlılığımızı teyit ettik. Barış ve huzurun sağlanması amacıyla ortak program ve projeler yapabileceğimizi kararlaştırdık. Tüm girişimlerimizde, Filistinli sivillerin korunması, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması gerektiğini kayıt altına aldırdık" diye konuştu.

TÜRKİYE TECRÜBESİNİ AKTARACAK

makamlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Kıran, "Polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının kapasitelerinin artırılması için araç, eğitim, malzeme hibesi, danışmanlık gibi alanlarda destek sağlayabileceğimizi kayıt altına aldık. İmzaladığımız anlaşma, Filistin Devleti'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine zemin hazırlıyor. Bilgi ve tecrübe paylaşımı kanallarını aktif hale getiriyor" şeklinde konuştu.

100'DEN FAZLA ÜLKEYLE ANLAŞMA YAPILDI

Türkiye'nin 100'ü aşkın ülkeyle güvenlik işbirliği anlaşması yaptığına dikkat çeken Kıran, "Filistin, güvenlik işbirliği anlaşmamız olan tek ülke değil. 100'den fazla ülkeyle benzer güvenlik işbirliği anlaşmalarımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımızın yönetiminde sahada ve masada girişimci ve insani bir dış politika yürütüyoruz. Pek çok dost, kardeş ülke, müttefiklerimiz Türkiye'nin her alandaki birikimine değer veriyor, bundan karşılıklı işbirliği mekanizmalarıyla istifade etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TEK BAŞINA MÜCADELE VERDİ

Kıran, İsrail'in hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar karşısında Türkiye'nin uluslararası toplumu tek başına harekete geçirdiğini ifade etti. Kıran, şunları kaydetti: BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin vetosu nedeniyle karar almak bir yana, basın açıklaması dahi yapamazken, BM'den sonra dünyada en fazla üyeye sahip ikinci büyük kuruluş İslam İşbirliği Teşkilatı, çağrımız üzerine, önce Daimi Temsilciler, sonra Dışişleri Bakanları düzeyinde toplandı BM İnsan Hakları Konseyi de mayıs ayı sonunda bir araya geldi. Önerimiz çerçevesinde, İsrail saldırılarının soruşturulması için bir uluslararası komisyon kurulması kabul edildi.

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