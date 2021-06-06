Türkiye ile Filistin arasında tarihi anlaşma: Filistinli kolluk güçlerinin kapasitelerinin artırılmasına destek olacak

HUZURUN SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşmadan bahseden Kıran, "Filistin tarafınca onaylanmış olan anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlanarak, ülkemizde de yürürlüğe girmiş oldu. Filistin davasına, Filistin Devleti'ne ve halkına güçlü desteğimizi somut işbirliği mekanizmaları oluşturarak hayata geçiriyoruz. Bunun için de iki ülke arasındaki ahdi zeminin güçlendirilmesi gerekiyor. Anlaşmayla, özellikle sınıraşan ve organize suçlarla mücadelede, bu suçları engellemede işbirliğimizi derinleştirme kararlılığımızı teyit ettik. Barış ve huzurun sağlanması amacıyla ortak program ve projeler yapabileceğimizi kararlaştırdık. Tüm girişimlerimizde, Filistinli sivillerin korunması, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması gerektiğini kayıt altına aldırdık" diye konuştu.