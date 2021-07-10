AK Parti torba teklifini Meclis'e sundu! Karşılıksız çeke cezada erteleme uzatılıyor

TÜTÜN TİCARETİ YAPANLARA GETİRİLEN CEZA YENİ YILA ERTELENDİ

Teklifle, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi de 1 Ocak 2022'ye erteleniyor. Teklifle, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım atanmasına ilişkin hükmün, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren üç yıl daha uygulanması amaçlanıyor.

Bu üç yıllık süre zarfında, terör suçları bakımından yürütülen soruşturma veya kovuşturmalarda kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, kayyımlık görevinin Fon tarafından yerine getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ücret alma yetkisi verilecek.