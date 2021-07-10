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AK Parti torba teklifini Meclis'e sundu! Karşılıksız çeke cezada erteleme uzatılıyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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AK Parti torba teklifini Meclis'e sundu! Karşılıksız çeke cezada erteleme uzatılıyor

AK Parti, içinde çek kanunun da yer aldığı torba teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. Yeni torba teklifte çek cezalarının infazına ilişkin maddede değişiklik bekleniyor.

Çek Kanunu'nda gidilen değişiklikle, karşılıksız çek verme suçundan mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasıyla ilgili önceki kararda bulunan 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021 olarak yenilenerek düzenlemeden faydalanacakların kapsamı büyütüldü. Çek bedelinin ödenmeyen tutarının onda birini ödemek için belirtilen süre 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılıyor.

TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI GETİRİLDİ

Kalan kısmının 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödenmesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. 30 Haziran 2022'ye kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek.


Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Bu düzenleme 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar ve düzenlemede belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilecek.

TÜTÜN TİCARETİ YAPANLARA GETİRİLEN CEZA YENİ YILA ERTELENDİ

Teklifle, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi de 1 Ocak 2022'ye erteleniyor. Teklifle, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım atanmasına ilişkin hükmün, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren üç yıl daha uygulanması amaçlanıyor.

Bu üç yıllık süre zarfında, terör suçları bakımından yürütülen soruşturma veya kovuşturmalarda kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, kayyımlık görevinin Fon tarafından yerine getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ücret alma yetkisi verilecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNLEMLLER

Teklifle, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi ihtiyaca binaen 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren üç yıl uzatılıyor.

Teklifle ayrıca, gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında yüksek hizmetleri görülenler ile olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren gümrük muhafaza personelinin ödüllendirilmesine imkân tanınıyor.

AK Parti sundu! Yeni torba yasa Meclis'te AK PARTİ SUNDU! YENİ TORBA YASA MECLİS'TE
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