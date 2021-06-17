İsrail'de Türkiye korkusu! Filistin anlaşması endişe verici

Bu anlaşmayla birlikte iki ülke arasında terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla ilgili sınır aşan suçlarla mücadelede işbirliği gerçekleşecek. Bunların yanı sıra istihbarat alanında da önemli bağlar kurulacak.

Bölge devletlerle kurduğu iş birliklerine bir yenisini katan Türkiye'nin bu anlaşması, İsrail'de ise büyük paniğe yol açtı.