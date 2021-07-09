09 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan bugün Diyarbakır'a gidiyor! Evlat nöbetinde heyecanlı bekleyiş

Son dakika: Başkan Erdoğan bugün Diyarbakır'a gidiyor! Evlat nöbetinde heyecanlı bekleyiş

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan bugün Diyarbakır'a gidiyor! Evlat nöbetinde heyecanlı bekleyiş

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'ı ziyaret edecek. En son 9 Mart 2019'da Diyarbakır'ı ziyaret eden Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır Annelerini ziyaret edecek.

31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019'da ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 2.5 yıllık aranın ardından Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan'ı Diyarbakır'da yoğun bir mesai bekliyor. Saat 11.00 gibi Diyarbakır'da olması beklenen Başkan Erdoğan, Sur ilçesindeki Kurşunlu Camii'sinde cuma namazı kılacak.

Kurşunlu Camii'si PKK'lı teröristler tarafından yakılmıştı, restorasyon süreci tamamlanan cami ibadete açılacak.

Sur'daki incelemelerinden sonra Başkan Erdoğan, AK Parti Danışma Toplantısı'na katılım sağlayacak. Partililere seslenmesinin ardından Başkan Erdoğan, eylemin en başından bugüne destek verdiği Diyarbakır Annelerini ziyaret edecek. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır Annelerine müjdeleri olacak.

Başkan Erdoğan, Diyarbakır Valiliği önündeki toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap edecek.

Son olarak Başkan Erdoğan, İçkale'de gençlerle bir araya gelerek sohbet edecek.

Başkan Erdoğandan acılı ailelere ziyaret BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ACILI AİLELERE ZİYARET
Başkan Erdoğan Diyarbakıra gidiyor BAŞKAN ERDOĞAN DİYARBAKIR'A GİDİYOR
HDP kandırıyor PKK kaçırıyor! HDP KANDIRIYOR PKK KAÇIRIYOR!
HDP binasına gelirsen seni öldürürüm "HDP BİNASINA GELİRSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA