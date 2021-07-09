Son dakika: Başkan Erdoğan bugün Diyarbakır'a gidiyor! Evlat nöbetinde heyecanlı bekleyiş

31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019'da ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 2.5 yıllık aranın ardından Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan'ı Diyarbakır'da yoğun bir mesai bekliyor. Saat 11.00 gibi Diyarbakır'da olması beklenen Başkan Erdoğan, Sur ilçesindeki Kurşunlu Camii'sinde cuma namazı kılacak.

Kurşunlu Camii'si PKK'lı teröristler tarafından yakılmıştı, restorasyon süreci tamamlanan cami ibadete açılacak.

Sur'daki incelemelerinden sonra Başkan Erdoğan, AK Parti Danışma Toplantısı'na katılım sağlayacak. Partililere seslenmesinin ardından Başkan Erdoğan, eylemin en başından bugüne destek verdiği Diyarbakır Annelerini ziyaret edecek. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır Annelerine müjdeleri olacak.

Başkan Erdoğan, Diyarbakır Valiliği önündeki toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap edecek.

Son olarak Başkan Erdoğan, İçkale'de gençlerle bir araya gelerek sohbet edecek.