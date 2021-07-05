Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'daki acılı ailelere sürpriz ziyaret

"MÜJDELER VERECEĞİNİ UMUYORUZ"

Başkan Erdoğan'ın cuma günü Diyarbakır'a yapacağı ziyaret, aileleri heyecanlandırdı. Terör örgütü PKK tarafından 2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, "Anneler olarak bekliyoruz. Umudumuzu bekliyoruz, müjdeler vereceğini umuyoruz. Büyük sevinç yaşıyoruz çünkü bize umut olan, bize destek olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Onu seviyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz ve onun da bizi destekleyip evlatlarımızı bize kavuşturacağına inanıyoruz" dedi.