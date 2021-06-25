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Evlat nöbetindeki anneye tehdit: HDP binasına gelirsen seni öldürürüm

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 662'nci gününe de devam ediyor. Evlat hasreti çeken bir anne daha çadırdaki eyleme katıldı, karşılamada gördüğü Türk bayrağına sarılarak öptü. Evlat nöbetine katılan anne Nazmiye Toptaş, "HDP binasında gelirsen seni öldürürüm" diyerek tehdit edildiğini iddia etti. Evladının kalp hastası olduğunu söyleyen acılı anne, oğluna şu sözlerle seslendi: Sesimi duy gel, gömleğini 5 yıldır sarılıp koklayarak uyuyorum. Allah rızası için beni gör dön oğlum!

İHA
Giriş Tarihi: 25.06.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 16:28
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Evlat nöbetindeki anneye tehdit: HDP binasına gelirsen seni öldürürüm

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 662'nci gününde de devam ediyor.

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Evlat nöbetindeki anneye tehdit: HDP binasına gelirsen seni öldürürüm

Ailelerin direnişi tüm dünyaya yayılırken televizyonda eylemi gören anne Nazmiye Toptaş'ta 18 yaşında iken 5 yıl önce fırında çalıştığı esnada iddiaya göre HDP tarafından dağa kaçırılan oğlu Doğan Ali Toptaş için Kars'tan eyleme katıldı.

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Evlat nöbetindeki anneye tehdit: HDP binasına gelirsen seni öldürürüm

Anne ailelerle karşılaştığı esnada Türk bayrağına sarılarak öptü. Gözyaşları içerisinde ailelerle HDP Diyarbakır il binası önündeki eyleme katılan anne evladına seslendi.

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Evlat nöbetindeki anneye tehdit: HDP binasına gelirsen seni öldürürüm

"BENİ TEHDİT ETTİLER DIŞARI ATTILAR"
İstanbul'da HDP binasına gidip oğlunu istediği esnada orada bir başkan tarafından iddiaya göre 9 çocuğun gittiğini aralarında Ali isminde birinin de olduğunu söylediğini ve kendisini tehdit ederek dışarı attığını aktaran anne Toptaş, "Benim oğlum İstanbul Ümraniye'de fırında çalışıyordu orada kaçırdılar. 5 yıl oldu, hasretine dayanamıyorum.

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Evlat nöbetindeki anneye tehdit: HDP binasına gelirsen seni öldürürüm

O günden beri nerede bilmiyorum, annelerin nöbetini televizyonda gece gündüz kalkmıyordum izliyordum. Onları görünce çıkıp geldim, okul okuyordu fırında çalışıyordu Kars Sarıkamış'tan geliyorum. Ben oğlumu HDP'den istiyorum binaya gittim kovaladılar, oradakiler 9 çocuğu götürdüklerini söyledi aralarında Ali ismi olanda vardı dedi.