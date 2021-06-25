Evlat nöbetindeki anneye tehdit: HDP binasına gelirsen seni öldürürüm

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 662'nci gününe de devam ediyor. Evlat hasreti çeken bir anne daha çadırdaki eyleme katıldı, karşılamada gördüğü Türk bayrağına sarılarak öptü. Evlat nöbetine katılan anne Nazmiye Toptaş, "HDP binasında gelirsen seni öldürürüm" diyerek tehdit edildiğini iddia etti. Evladının kalp hastası olduğunu söyleyen acılı anne, oğluna şu sözlerle seslendi: Sesimi duy gel, gömleğini 5 yıldır sarılıp koklayarak uyuyorum. Allah rızası için beni gör dön oğlum!