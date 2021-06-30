HDP kandırıyor PKK kaçırıyor! Kan donduran istismar raporda ortaya çıktı

KAÇMAK İSTEYENE TEHDİT

Konuyla ilgili çarpıcı bilgiler bununla da kalmadı;

Çocukların kendi bulundukları güvenli alandan uzaklaşmasıyla örgüt evinde bir gece konaklamaları ya da örgüt aracıyla kırsala aktarım sırasında korkmaları sonrasında ise örgüte katılmaktan vazgeçtiği olduğu, bunun da örgüt tarafından engellendiği, tehdit edildiği ve üzerinde baskı kurulduğu belirtildi.