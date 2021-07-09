Çaresiz kalan FETÖ'den PKK taktiği!
FETÖ, düzenlenen operasyonlar kapsamında iyice köşeye sıkıştı. Gerek yurt içi gerekse de yurt dışında örgüt mensuplarına göz açtırılmıyor. FETÖ üyeleri devletin kararlı tutumu karşısında iyice çözülme yaşarken, örgüt üyelerini tek çatı altında tutabilmek için PKK taktiği geliştirdi.
Almanya'da otomobil programları yapan Mobility Channel adında bir kanal satın alan FETÖ, yaptığı yayınlarla propagandasını sürdürürken kanalın yöneticiliğini ise Çanakkale'de eski FETÖ tutuklularının yaptığı ortaya çıktı.
İSMİNİ DEĞİŞTİRDİLER
2014 yılında Alman kanalını satın alan FETÖ, ilk önce kanalın Mobility Channel olan ismini Merih Channel (MC) olarak değiştirerek Türksat üzerinden yayın yapmaya başladı. 2015 yılında örgütle bağlantılı televizyonların Türksat'tan çıkarılmasının ardından örgüt, kanalı daha aktif hale getirmek için yönünü Almanya'ya çevirdi.
Kanalı yeniden canlandırmak ve örgüte ait mesajları iletmek için Eutelsat firmasıyla el sıkışan FETÖ, yayına başlayarak kanalı örgütün sesi haline dönüştürdü. 24 saat yayın yapan kanalın yayın merkezi Almanya'nın Hessen eyaleti görülürken, örgütün Türkiye temsilciğinin ise Çanakkale'de olduğu ortaya çıktı.
Daha çok kapatılan Samanyolu TV'nin dizilerine ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in konuşmalarına yer verilen kanalda temsilcilerin ise, daha önce terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan cezaevinden yatıp çıkan üyelerden seçildiği belirlendi. Günde 5 kısa haber bülteni bulunan kanalda sadece örgüte ait bir derginin reklamı yayınlanırken, kanalın Türkiye ayağındaki temsilcilerinin ise Çanakkale'de FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan bir derneğin tutuklanarak cezaevine konan ve bir süre sonra cezaevinden çıkan yönetim kurulu üyelerinden oluştuğu tespit edildi.
ÖDEMELER TEMSİLCİLERDEN
Örgütün aynı adla, yine Avrupa'dan yayın yapan bir de radyosu bulunurken, temsilcilerin örgütten kopuşların yaşanmaması ise örgüt üyelerinin evlerine anten tamircilerini göndererek çanak anten taktırdığı ücretinin ise temsilciler tarafından ödendiği belirlendi.
PKK TAKTİĞİ
Örgütün TV ve radyo yayını için Avrupa'yı seçmesi, akla uzun zamandır değişik adlarla Avrupa uydularından TV yayını yapan bölücü terör örgütü PKK'yı anımsatıyor. Avrupa'daki bazı kanalları mahkeme kararıyla kapatılan ya da uydu şirketlerinin yayınını durdurduğu PKK'nın, FETÖ kanalı MC TV gibi Hotbird uydusunda yayın yapan 3 kanalı bulunuyor.
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