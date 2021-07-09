Çaresiz kalan FETÖ'den PKK taktiği!

ÖDEMELER TEMSİLCİLERDEN

Örgütün aynı adla, yine Avrupa'dan yayın yapan bir de radyosu bulunurken, temsilcilerin örgütten kopuşların yaşanmaması ise örgüt üyelerinin evlerine anten tamircilerini göndererek çanak anten taktırdığı ücretinin ise temsilciler tarafından ödendiği belirlendi.

PKK TAKTİĞİ

Örgütün TV ve radyo yayını için Avrupa'yı seçmesi, akla uzun zamandır değişik adlarla Avrupa uydularından TV yayını yapan bölücü terör örgütü PKK'yı anımsatıyor. Avrupa'daki bazı kanalları mahkeme kararıyla kapatılan ya da uydu şirketlerinin yayınını durdurduğu PKK'nın, FETÖ kanalı MC TV gibi Hotbird uydusunda yayın yapan 3 kanalı bulunuyor.