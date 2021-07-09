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Adana merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 09.07.2021
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Adana merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Adana ile Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, FETÖ/PDY'ye ilişkin geçen gün Adana ile Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan R.U, H.Ş, A.S.T, Y.T., K.O.İ ve İ.P'nin karakoldaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLU VAR

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Polis ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik Adana ve Kahramanmaraş'ta belirlediği adreslere 7 Temmuz'da operasyon düzenlemiş, 6 zanlıyı gözaltına almıştı.

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