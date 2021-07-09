Adana merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, FETÖ/PDY'ye ilişkin geçen gün Adana ile Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan R.U, H.Ş, A.S.T, Y.T., K.O.İ ve İ.P'nin karakoldaki işlemleri tamamlandı.