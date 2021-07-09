09 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İstanbul'da FETÖ operasyonu! 33 şüpheli için düğmeye basıldı

Son dakika | İstanbul'da FETÖ operasyonu! 33 şüpheli için düğmeye basıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2021
ABONE OL
Son dakika | İstanbul'da FETÖ operasyonu! 33 şüpheli için düğmeye basıldı

Son dakika haberi...İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski Polis Akademisi öğrencisi 33 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski Polis Akademisi öğrencisi 33 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA