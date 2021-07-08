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Son dakika: FETÖ itirafçısı Serdar Atasoy yeniden gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Son dakika: FETÖ itirafçısı Serdar Atasoy yeniden gözaltına alındı

Son dakika haberi... Serdar Atasoy’un FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu’ gerekçesiyle yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Serdar Atasoy'un FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında başka sanıkların yargılanmasına esas olarak tanık sıfatıyla dinlendiği Çanakkale ve Ankara ağır ceza mahkemelerindeki beyanlarında etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini belirtmesi üzerine yargılanmakta olduğu Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesince 'kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu' gerekçesiyle yakalandı.

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