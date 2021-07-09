15 Temmuz hain darbe girişiminde nasıl destan yazıldı? Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz

"BABAMLA GURUR DUYUYORUM"

Babalar Günü'nde çocukları Ankara dışına götürdüm, hissetmesinler diye. Ama başarılı olamadım. Ceylin'in yüzü düşük ve mutlu değildi o gün. O gün Ceylin bambaşka bir Ceylin oluyor, kolu kanadı kırık oluyor. Arkadaşları babalarıyla konuştuğu zaman ağlıyor "Ne olurdu ben de babamın sesini duyabilseydim, babamla konuşmak istiyorum" diyor. Videolarını açıp izliyoruz. Onları açıp dinliyor, onun sesiyle uyuyor. Kerem Cüneyt daha babasının şehit olduğunu bilmiyor. "Baban çok uzakta" diyoruz. 7 yaşından sonra algılarmış. Babasının hiç gelmeyeceğini o zaman anlatacağız ona. Parkta babası olan çocukların yanına gidiyor, onlarla sohbet ediyor. Babasıyla çocuğun oyununa imreniyor. Onların acısına çare olamamak çok zor. Cüneyt, ailemizin dağıydı.

Şehit kızı Ceylin babası gibi polis olmak istiyor. Atlı polisler gibi olmayı isteyen Ceylin, "Benim babam düşmanlarla çatıştı ve şehit oldu, o ölmedi. Ben 15 Temmuz'da kahramanların da bazen endişelenebileceğini öğrendim. Babamın sesini en son duyduğumda sesinde endişe ve korku vardı. 'İyiyim ben' dese de hissetmiştim. O gece rüyamda 'baba beni bırakma' diyerek sayıkladım. Onunla gurur duyuyorum" dedi.