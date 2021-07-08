Bakanların toplantısında provokasyona girişen Anadolu Ajansı eski muhabiri Musab Turan’ın itirafçı çıktı | İşte FETÖ bağlantıları...

İŞTE KAMİKAZE MUHABİRİN GEÇMİŞİ



Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın; 21 Mayıs 2021'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın toplantısında gerçekleştirdiği provokasyon, örgütün kendisini gizlemekte başarılı olduğunu göstermektedir. Musab Turan'ın, iki bakana kendi yorumlarını soru olarak sunması ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakarete varan sözler söylemesi dikkat çekicidir. Musab Turan'ın, söz konusu provokasyonu Instagram'dan canlı olarak yayınlaması, olayın planlı bir eylem olduğunu ortaya koymuştur. Musab Turan'ın, FETÖ'nün medya yapılanmasında yer almasına rağmen, kendini 8 yıl gizlemesi de önemlidir.

Musab Turan, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası bazı itiraflarda bulunacağını belirterek kurum yöneticileriyle görüşmüş, Şirinevler'de FETÖ toplantılarına katıldığını, 17-25 Aralık'tan sonra toplantılara gitmeyi bıraktığını ama esasta örgüt mensuplarıyla bağlantısı olmadığını iddia ederek, ajans çalışanlarından aynı sohbetlere gidenlerin isimlerini vermiştir. Musab Turan'ın verdiği isimler, detaylı soruşturmalarında ByLock çıkınca Anadolu Ajansı'ndan atılmış, Musab Turan ise kurumda kalmıştır. Turan'ın, 17-25 Aralık darbe girişiminden 8 yıl sonra kendini göstermesi, FETÖ'yle mücadelenin zorluğunu gözler önüne sermiştir.

Genelkurmay Çatı Davası'nın görüldüğü Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi



RİZE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ŞEHİT EDİLMESİ



Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin 11 Aralık 2018'de makamında şehit edilmesindeki FETÖ bağlantılarının 15 ayda ortaya çıkarılması da dikkat çekicidir. Altuğ Verdi, Üsküdar ilçesinde 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni önleyen en önemli isimlerden biriydi. Rize Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edilememiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ üyesi olduğunu, 15 ay sonra delilleriyle ortaya çıkarmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, İstanbul'da görev yaptığı sırada FETÖ'nün polis imamı ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde akademisyen Evren Ersoy ile hem telefonla hem yüz yüze görüştüğünü ispatlamıştır. Sarıcaoğlu'nun, 2003-2005 arasında Niğde Polis Okulu'nda olduğu, örgütün Niğde imamı akademisyen Mustafa Çalışkan'la onlarca telefon görüşmesi olduğu da tespit edilmiştir.

Kırıkkale Cezaevi'nde İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile aynı koğuşta kalan hükümlü Okan Ünal da savcılığa ve polise başvurmuş, İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, "Allah'tan Kadir Doğan polise ve savcılığa verdiği ifadesinde benim ismimi vermemiş, verebilirdi de" dediğini söylemiştir. Kadir Doğan'ın, örgütün Rize mahrem abisi olduğu, Kerim kod adını kullandığı ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra itirafçı olduğu tespit edilmiştir. İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, "patates hatlarla" polis imamı Evren Ersoy'la iletişim kurdukları, onlarca telefon görüşmesi ve yüz yüze görüşme yaptığı da tespit edildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi, örgütün darbe girişiminin ardından etkin olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Fetullahçı Terör Örgütü; Türkiye, Rusya ve İran'ın; Suriye'de kalıcı barış için toplanacağı toplantıdan bir gün önce provokasyona imza atmış ve Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da bir sergide FETÖ ile irtibatı bulunan polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştür. Altıntaş'ın, FETÖ içindeki "ağabeyi" ve eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'le bağlantısı çıkmıştır.

FETÖ; Cenevre'de Suriye'nin geleceğine yönelik toplantıdan 3 gün önce de MİT tırlarını durdurmuş, Türkiye'nin terör örgütleriyle bağlantısı olduğu yalanını, kamuoyuna duyurmak istemiştir. MİT tırlarının durdurulduğu 19 Ocak 2014'te, Adana'da dönemin dışişleri bakanı ve 142 büyükelçi ile 6. Büyükelçiler Konferansı gerçekleştirilmişti. FETÖ ile mücadeleye devam edilirken, Refahyol hükümeti döneminde 28 Şubat darbesini gerçekleştiren, AK Parti iktidarında darbe girişiminde bulunan sanıkların aklanması dikkat çekicidir.



DANIŞTAY SALDIRISINDAKİ İRTİBAT ORTAYA ÇIKARILMALI



FETÖ yargısının başlattığı Ergenekon ve Balyoz davalarında, suça karışan sanıkların arasına birçok masum insan karıştırılmış, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından başlatılan yargılamalarda ise sanıkların tamamına yakını beraat etmiştir. Örneğin Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği saldırıda Avukat Alparslan Arslan ceza almış ama Alparslan Arslan'ın arkasındaki organizasyon ortaya çıkarılamamıştır. Alparslan Arslan'ın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği iddiası akla, mantığa ve hukuka aykırıdır. Arslan'la varsa bağlantısı olan FETÖ, Ergenekon ve Balyoz sanıkları ile suç örgütü mensupları ortaya çıkarılmalıdır. Söz konusu davalarda FETÖ, Ergenekon ve Balyoz sanıkları arasında irtibat mutlaka çıkarılmalıdır.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Necip Hablemitoğlu cinayeti, Danıştay saldırısı, Zirve Yayınevi katliamı, Bayram Ali Öztürk cinayeti, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölmesi, MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun şaibeli ölümü, Uludere katliamı ve Rus uçağının düşürülmesi olaylarını organize eden kişilerin ortaya çıkarılması elzemdir. Söz konusu cinayet veya şaibeli olaylar, illerde bulunan başsavcılıklar tarafından detaylı olarak incelenmelidir. Örgütle mücadelenin İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli yapılması, kolluk güçlerine ciddi anlamda yük bindirmektedir.

104 emekli amiralin Kanal İstanbul'u bahane ederek darbe imalı bildiri yayınlaması, darbeci geleneğin yeniden ortaya çıkması açısından önemlidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dershaneler üzerinden başlattığı FETÖ mücadelesi uzun soluklu olacaktır. Örgüt, devletin her kademesinden silinceye kadar mücadele sürecektir.