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CHP’den “Doğu Masası” projesi! Başarısızlığın nedeni araştırılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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CHP’den “Doğu Masası” projesi! Başarısızlığın nedeni araştırılıyor

CHP'nin Doğu'da bir türlü başarılı sonuçlar elde edememesi üzerine proje başlatıldı. ''Doğu masası'' adı verilen proje kapsamında milletvekilleri il il gezerek CHP'ye neden destek verilmediğini araştırdı.

Araştırma sonuçları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşılacak.

CHP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı kentlerde tüm seçimlerde bir türlü başarıya ulaşamadı.

Ana muhalefet partisindeki kötü gidiş Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirdi. İki ay önce "Doğu masası" projesi başlatıldı. Başarısızlığın nedenleri araştırıldı.

Proje kapsamında aralarında Ardahan, Ağrı, Batman ve Diyarbakır'ın da olduğu 24 ile milletvekilleri çıkarma yaptı.

Vatandaşların CHP'ye neden sıcak bakmadığı araştırıldı, oy vermeye ikna edilmeye çalışıldı.

Çalışma ile ilgili hazırlanacak rapor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Sonucun nasıl olacağını ise zaman gösterecek.

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