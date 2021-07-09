CHP’den “Doğu Masası” projesi! Başarısızlığın nedeni araştırılıyor
CHP'nin Doğu'da bir türlü başarılı sonuçlar elde edememesi üzerine proje başlatıldı. ''Doğu masası'' adı verilen proje kapsamında milletvekilleri il il gezerek CHP'ye neden destek verilmediğini araştırdı.
Araştırma sonuçları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşılacak.
CHP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı kentlerde tüm seçimlerde bir türlü başarıya ulaşamadı.
Ana muhalefet partisindeki kötü gidiş Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirdi. İki ay önce "Doğu masası" projesi başlatıldı. Başarısızlığın nedenleri araştırıldı.
Proje kapsamında aralarında Ardahan, Ağrı, Batman ve Diyarbakır'ın da olduğu 24 ile milletvekilleri çıkarma yaptı.
Vatandaşların CHP'ye neden sıcak bakmadığı araştırıldı, oy vermeye ikna edilmeye çalışıldı.
Çalışma ile ilgili hazırlanacak rapor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Sonucun nasıl olacağını ise zaman gösterecek.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı PGM son dakika: Hakim savcı başvuruları ne zaman? 1000 hakim savcı alımı hangi illere yapılacak?
- Cuma hutbesi 9 Temmuz 2021! Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir?
- AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihi: 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!
- Hayvan hakları yasasında neler var? Yeni Hayvan Hakları yasası neleri kapsıyor, cezaları ne? İşte maddeleri...
- Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı?
- İŞKUR ile Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman sona erecek? E-devlet sorgulama ekranı...
- Aşure ayı ne zaman 2021? Aşure ayı bu sene hangi ay olacak? En güzel aşure tarifi...
- EDHO'dan nevri döndürecek ayrılık iddiası! Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz...
- Ve son dakika belli oldu! Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Krediler kayıttan düşecek...
- Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı! Cüzdanlar derin nefes alacak! %1.58 ile kampanyada üst limit...
- Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı? 11 gün mü?
- Satan bin pişman, fiyatlar arşa çıkıyor! İkinci el araba için tarih verildi! Beklenenden daha çok...