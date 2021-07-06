‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a ilk şok! Kaçak villası mühürlendi

Villa kapısına asılan mühürlü belgede, "İlçemiz Aydınlar Köyü'nde Fatma Aydın adına kayıtlı 150 ada, 13 parsel arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen bina kaymakamlık makamının 06.07.2021 tarihli ve 1280 sayılı olurları gereğince mühürlenmiştir" ibaresine yer verildi. Belgede, İlçe Özel İdare Müdürü, Yapı İşleri Müdürü ve Milli Emlak Şefi'nin imzaları da yer aldı.