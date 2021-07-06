06 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın dosyasına gizlilik kararı

Son dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın dosyasına gizlilik kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dosyasına gizlilik kararı

Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya'dan sınır dışı edilen ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da uçakta gözaltına alınan 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemler sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde gözaltında bulunan Aydın'ın Brezilya'dan yurda yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfalık evrak, polis ekiplerince incelenip müfettiş raporları ile karşılaştırıldı.

Soruşturma için oluşturulan özel ekip tarafından, Aydın'a sorulmak üzere hazırlanan yaklaşık 60 sayfalık soruların da bulunduğu ifade alma işleminin başladığı bildirildi.

Öte yandan Aydın'ın dosyası için gizlilik kararı verildi.

Tosuncukun para oyunu! Şoke eden itiraf TOSUNCUK'UN PARA OYUNU! ŞOKE EDEN İTİRAF
Tosuncuk için flaş gelişme! TOSUNCUK İÇİN FLAŞ GELİŞME!
Mehmet Aydının Bursada kaldığı ev görüntülendi MEHMET AYDIN'IN BURSA'DA KALDIĞI EV GÖRÜNTÜLENDİ
Tosuncukun yazılımcısından şok ifşalar! 'TOSUNCUK'UN YAZILIMCISINDAN ŞOK İFŞALAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA