Son dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın dosyasına gizlilik kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da uçakta gözaltına alınan 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemler sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde gözaltında bulunan Aydın'ın Brezilya'dan yurda yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfalık evrak, polis ekiplerince incelenip müfettiş raporları ile karşılaştırıldı.

Soruşturma için oluşturulan özel ekip tarafından, Aydın'a sorulmak üzere hazırlanan yaklaşık 60 sayfalık soruların da bulunduğu ifade alma işleminin başladığı bildirildi.

Öte yandan Aydın'ın dosyası için gizlilik kararı verildi.