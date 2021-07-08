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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Helsinki’de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

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Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Helsinki’de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Helsinki'de vatandaşlarımızla bir araya geldik.

Vatandaşlarımızın Finlandiya toplumuna katkılarından memnunuz, başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi.

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