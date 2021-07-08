CHP'de tasfiyeler tamam! Sıra yeni kimlik inşasında: Bu bir projedir

Livaneli'nin bu iddialarını köşesine taşıyan Engin Ardıç, "Kurt kanunu" yazısında şu ifadeleri kullandı:

mma gürültü kopardı yahu...

Yalnız "kendi mahallesinde" değil, diğer mahallelerde de...

Zülfü Livaneli bir laf etti, ortalığı pek güzel karıştırdı...

Çok tepki gördü.

O mahallede "pek sevilmediği" de böylece meydana çıkmış oluyor.

Aslında Kılıçdaroğlu'na "Beni cumhurbaşkanlığına aday göster" demek istedi. Kendini Alevi, Kürt ve "ezilenlerin" adayı olarak konumlamaya çalışıyor.

Kılıçdaroğlu da onu "partiye ve Türkiye'ye ihanetle" suçlayarak "Yağma yok, ben kendim aday olacağım" demeye getirdi. Deniz Baykal'ı devirip yerine geçen adam şimdi Baykal'ı savunur görünüyor. Öyle görünmek zorunda kaldı.

Bu kadar basit.

Ama bazı allameler şimdi ciddi ciddi "solun bölünmüşlüğünü" falan tartışıyorlar.

Zülfü de sol oluyormuş...

Bu bir proje adımıdır.

Amaç CHP'den "Kemalistler'i" iyice tasfiye etmek, partiyi İP ve HDP'ye iyice yaklaştırmaktır.

Bu bir Amerikan projesidir.

Elbette başarılı olacaktır ama seçim kazanmaya yetecek midir?

Belki de bunun için Livaneli, Kılıçdaroğlu'na "Sen koyarsan kazanamazsın, beni göster" demeye çalışmıştır.

Yoksa Amerika, Kılıçdaroğlu'nu bile gözden çıkarmış mıdır?

"Yeni aktörler" mi arıyorlar ve çaresizlikten Livaneli gibi karta kaçmış bir aktör için zemin mi yokluyorlar?

Davutoğlu ve Babacan gibi aktörlerin fos çıktığı bir gerçek. İnce ve Sarıgül zaten bu kavgada bir virgül bile değiller.

Peki, Kılıçdaroğlu'nun çevresine çöreklenmiş kurt çete, meydanı Livaneli gibi bir başka kurda bırakır mı?

Bir yanda da Kılıçdaroğlu'na aday olması ve kaybetmesi için gaz verenler, böylece onun yerine geçme hayalleri kuranlar var, Tuncay Özkan gibi...

"Kemal Bey kesin kazanır" diyor.