ATM'ye para yatırmaya gitti 18 bin TL buldu
Bursa'da yaşayan 25 yaşındaki Serkan Zabun gittiği ATM'de 18 bin TL buldu. Parayı polise teslim eden Zabun "Benim olmayan bir şeyi alamam" şeklinde konuştu. Polis ekipleri parayı ilgili bankaya iade etti.
Bursa'da Serkan Zabun (25), ödemek yapmak için gittiği ATM'sinin açılan haznesinde bulduğu 18 bin lirayı polise teslim etti.
Zabun, "Benim olmayan bir şeyi almam" dedi.
Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde önceki akşam Serkan Zabun, ödeme yapmak için bir bankanın ATM'sine gitti. Kartı yerleştirip hesabına giren Serkan Zabun, para yatırma bölümünü seçtiğinde açılan haznede yüklü miktarda para olduğunu gördü. Zabun, önce hazneyi kapatmaya çalıştı. Haznenin kapanmadığını gören Zabun, parayı aldı. İddiaya göre o sırada arkasında bekleyen kişi, Zabun'a parayı sordu. Zabun ise ATM'nin arızalı, paranın da bankaya ait olduğunu söyledi. Bu kişi parayı kendisine vermesini isteyince Zabun, telefonla arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları gelince şahıs, Serkan Zabun'un yanından ayrıldı.
Küçükbalıklı Polis Merkez Amirliği'ne giden Serkan Zabun, parayı polise teslim etti, ifadesinin ardından da evine gitti. Zabun'un bulduğu paranın 18 bin lira olduğu tespit edildi.
"BİR ADAM BENDEN PARAYI İSTEDİ"
Olaydan sonra yaşadıklarını anlatan Zabun, "Akşam üzeri eve giderken bir ödemem vardı, ATM'ye gideyim dedim. Bir ödemem için para yatıracaktım. Tam parayı yatırayım dedim hazne açıldı içinde bir miktar para vardı. Hazne de kapanmıyordu. Zorladım ama yapamadım. Bütün parayı aldım içinden. Sonra arkadan bir adam geldi. Bir tomar parayı görünce bana ne olduğunu sordu. Ben de ATM'nin verdiğini, paranın bana ait olmadığını söyledim. O da parayı kendisine vermemi istedi. Ben de 'Senin olmayan şeyi neden sana vereyim?' dedim. Sonra adam sert yapmaya başladı, ben de arkadaşlarıma haber verdim. Arkadaşlarım gelince adam beni bıraktı ödemesini yapmak için ATM'ye yöneldi. O da ödeme yapacakmış ama ATM bozuk olduğu için kartı da gitti parası da gitti. Sonra polisi aradım, onlara durumu anlattım. Karakola geldik, tutanak tutuldu, ifade verdim. Paranın hepsini buraya teslim ettim. Yaklaşık 18 bin lira olduğunu öğrendim" dedi.
18 bin lira, polis ekipleri tarafından ilgili bankaya iade edildi.
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