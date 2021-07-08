ATM'ye para yatırmaya gitti 18 bin TL buldu

"BİR ADAM BENDEN PARAYI İSTEDİ"

Olaydan sonra yaşadıklarını anlatan Zabun, "Akşam üzeri eve giderken bir ödemem vardı, ATM'ye gideyim dedim. Bir ödemem için para yatıracaktım. Tam parayı yatırayım dedim hazne açıldı içinde bir miktar para vardı. Hazne de kapanmıyordu. Zorladım ama yapamadım. Bütün parayı aldım içinden. Sonra arkadan bir adam geldi. Bir tomar parayı görünce bana ne olduğunu sordu. Ben de ATM'nin verdiğini, paranın bana ait olmadığını söyledim. O da parayı kendisine vermemi istedi. Ben de 'Senin olmayan şeyi neden sana vereyim?' dedim. Sonra adam sert yapmaya başladı, ben de arkadaşlarıma haber verdim. Arkadaşlarım gelince adam beni bıraktı ödemesini yapmak için ATM'ye yöneldi. O da ödeme yapacakmış ama ATM bozuk olduğu için kartı da gitti parası da gitti. Sonra polisi aradım, onlara durumu anlattım. Karakola geldik, tutanak tutuldu, ifade verdim. Paranın hepsini buraya teslim ettim. Yaklaşık 18 bin lira olduğunu öğrendim" dedi.

18 bin lira, polis ekipleri tarafından ilgili bankaya iade edildi.