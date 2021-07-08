Kirada oturanlar dikkat! Mülk sahiplerinin yeni oyunu

ESKİ KİRACIYA TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA

Hürriyet'in haberine göre Avukat Hikmet Güngör, günümüzde birçok mülk sahibinin bahanelerle kiracıyı tahliye ettikten sonra aynı mülkü daha yüksek bedelle kiraladığını söyledi. "Bu durumda hem kanundan doğan hakkın kötüye kullanılması meselesi hem de kiracıların mağdur olması meselesi karşımıza çıkmaktadır" diyen Güngör, şunları söyledi:

"Kiraya veren, yalan beyanlarla ve maddi menfaat sağlamak amacıyla hakkını kötüye kullanarak kiracısını tahliye etme yoluna başvurursa bu durumda eski kiracısına tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Mülk sahibi eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür."

Avukat Güngör 'kira uyarlama' davalarını konusuna da dikkat çekti. Mülk sahibinin 'kira düşük kaldı', kiracının 'kira yüksek kaldı' gerekçesi ile dava açabileceğini belirten Güngör, "Mesela kira aylık 10 bin lira ama ev sahibi bölge ortalaması 20 bin lira diyor. Bu durumda hakim bölge ortalamasına bakar. Ama eski kiracının da hakkını gözeterek, ortalama üzerinden yüzde 15-20 düşük fiyatla kirayı güncelleyebilir" ifadelerini kullandı.