Son dakika | Terörle mücadelede PKK'ya bir operasyon daha!

Son dakika haberi...PKK ile mücadele kapsamında teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Ayrıntılar geliyor...