Gelecek Partisi'nde rezalet! İlçe başkanının uygunsuz ilişki yaşadığı ortaya çıktı

Karanisoğlu, kendisi hakkındaki gayri ahlaki ilişki iddialarını inkâr ederek, "Böyle bir şeyin aslı yok. Uydurulmuş şeyler. Bu tür şeyler teşkilat içinde sürekli yapılıyor. Bunlarla alakalı biz genel merkeze bilgi verdik. Gerekli soruşturmalar açıldı" dedi.