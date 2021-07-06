Gelecek Partisi'nde rezalet! İlçe başkanının uygunsuz ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Kurulduğu günden bu yana skandalların ardı arkası kesilmeyen Gelecek Partisi'nde siyaset gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Atakum Kurucu İlçe Başkanı Cemre Kaan Karanisoğlu’nun genç kadınlarla internet üzerinden uygunsuz ilişki yaşadığı oraya çıktı. Olayın patlak vermesi üzerine Karanisoğlu'nun istifası istendi.
AK Parti ile yolunu ayırmayacağını söyleyip ayrıldıktan sonra kindar bir siyaset yürüten Ahmet Davutoğlu'nun partisinde skandalların sonu gelmiyor. Daha önce içki, kumar, uyuşturucu ve toplu istifalarla sarsılan Gelecek Partisi'nde, bu defa da uygunsuz ilişki skandalı patlak verdi.
Karanisoğlu, kendisi hakkındaki gayri ahlaki ilişki iddialarını inkâr ederek, "Böyle bir şeyin aslı yok. Uydurulmuş şeyler. Bu tür şeyler teşkilat içinde sürekli yapılıyor. Bunlarla alakalı biz genel merkeze bilgi verdik. Gerekli soruşturmalar açıldı" dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILACAK
Gelecek Partisi olayın ortaya çıkması sonrası soruşturma başlatılacağını açıkladı. Gelecek Partisi Samsun İl Başkanlığı Hukuk sorumlusu Av. Enes Kamil Koyuncuoğlu ise Karanisoğlu'nun istifasını aldıklarını söyledi. Koyuncuoğlu şunları söyledi: "Olayın aslı ile ilgili malumat sahibi olduktan sonra arkadaşımızın istifasını aldık. Kendisiyle ilişiğimiz kalmadı. Artık ilçe başkanımız değil."
DAVUTOĞLU İLE BİRLİKTEYDİ
Öte yandan; hafta sonu Samsun'da iki günlük program gerçekleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, ismi uygunsuz ilişki skandalı iddiasına karıştığı için parti yönetimi tarafından soruşturma açılan Atakum Kurucu İlçe Başkanı Cemre Kaan Karanisoğlu ile samimi görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.
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