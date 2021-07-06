Son dakika: İçişleri Bakanlığı uyardı: Kimliğinde fotoğraf olmayanlar dikkat!
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; Türkiye'den sadece kimlik belgesiyle gerçekleştirilecek seyahatlerde "fotoğraflı" kimlik kartı şartı aranacak.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle Türkiye'den sadece kimlik belgesiyle gerçekleştirilecek seyahatlerde Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun, "fotoğraflı" kimlik kartı şartı aranmaya başlandığı duyuruldu.
"Seyahat Belgesi Olarak Kullanılan TC Kimlik Kartları" konulu genelgede, Türkiye'den KKTC ile ikili anlaşmaların imzalandığı Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'a, uluslararası mevzuatın öngördüğü Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun kimlik kartları ile giriş-çıkış yapılabildiği hatırlatıldı.
15 YAŞ ALTI VATANDAŞLAR DİKKAT
Son dönemde söz konusu ülkelere seyahat etmek isteyen 15 yaş altı vatandaş sayısında artış olduğuna dikkat çekilen genelgede, 15 yaş altı bireylere ait fotoğrafsız kimlik kartlarının ICAO standartlarına göre seyahat belgesi olarak geçerli olmadığı ve yolcuların mağduriyet yaşadığı kaydedildi.
Yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla 15 yaş altı bireyler ve ebeveynlerinin, kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri için fotoğraf zorunluluğu bulunduğu vurgulanan genelgede, "Moldova ve Ukrayna'ya çıkış yapmak üzere fotoğrafsız kimlik kartıyla hudut kapılarımıza gelen vatandaşlarımızın çıkışlarının yaptırılmaması konusunda da hudut kapılarımız talimatlandırılmıştır." denildi.
Genelgede ilgili kurumlardan Türkiye'den çıkış yapmak üzere ICAO standartlarına uygun olmayan fotoğrafsız kimlik kartlarıyla hudut kapılarına gelen yolcuların çıkış işlemlerinin yaptırılmayacağının vatandaşlara uygun şekilde duyurmaları, personelin de bu konuda bilgilendirilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermemeleri istendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen tayinlerinde geri sayım! İl içi atama başvuruları ne zaman? 2021 isteğe bağlı yer değiştirme takvimi!
- Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...
- Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...
- İlkokul 1. sınıf hangi okula gidecek? 2021-2022 İlkokul kayıt sorgulama nasıl yapılır? e-Okul kayıt sorgulama ekranı!
- Son açıklamalar: 15 Temmuz ile bayram tatili birleşti mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil mi? Kabine kararları...
- Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Bayram tatili kaç gün oldu, 11 gün oldu mu? Kurban Baramı tatili ne zaman başlıyor? 15 Temmuz ile birleşti mi?
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Temmuz Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram tatili süresi...
- e-Okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman?
- İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 kayıt sorgulama nasıl yapılır? E-okul kayıt sorgulama ekranı...
- Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?