Ahmet Davutoğlu'nun partisinde çözülme sürüyor! Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı istifa etti

İstifasını kendisine ait sosyal medya hesabından duyuran Özkaya, istifa nedenini ise işlerinin yoğunluğu olarak gösterip, partisine gerekli vakti ayıramadığı için bu kararı aldığını yazdı. Özkaya paylaşımında, "İşimin yoğunluğundan dolayı partime gerekli vakti ayıramadığım için istifa etme kararı aldım. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerine yer verdi.

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