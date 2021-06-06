07 Haziran 2021, Pazartesi
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Ahmet Davutoğlu'nun partisinde çözülme sürüyor! Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı istifa etti

'nun önderlik ettiği 'nde istifalar peş peşe geliyor. 'da Gelecek Partisi'nin İlçe Başkanı Atilla Özkaya, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, partisinin ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Ahmet Davutoğlu'nun partisinde çözülme sürüyor! Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı istifa etti

26 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ilk kongreyle birlikte resmi olarak 'nin İlçe Başkanı olarak seçilen Atilla Özkaya, yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

İstifasını kendisine ait sosyal medya hesabından duyuran Özkaya, istifa nedenini ise işlerinin yoğunluğu olarak gösterip, partisine gerekli vakti ayıramadığı için bu kararı aldığını yazdı. Özkaya paylaşımında, "İşimin yoğunluğundan dolayı partime gerekli vakti ayıramadığım için istifa etme kararı aldım. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerine yer verdi.

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