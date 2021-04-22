Gelecek Parti'de bir istifa daha! Kriz çıktı

DAVUTOĞLU: "BİZ KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUZ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; Hüseyin Yıldırım'ın partisinin İdari ve Mali Başkanlığı'nda görevlendirildiğini açıkladı ve "Hüseyin beyle herhangi bir sıkıntı yok. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi. Ahmet Davutoğlu; 12 Mart tarihinde Çanakkale ziyaretinde Hüseyin Yıldırım'ın partisinin Çanakkale İl Başkanlığı görevinden ayrılmasına ilişkin konuştu. Davutoğlu, Hüseyin Yıldırım'ın partide Genel Başkan Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Başkanı Feramüz Üstün'le birlikte çalışacağını söyledi.



"İDARİ VE MALİ BAŞKANLIĞIMIZDA ÇOK BİR ÖNEMLİ GÖREV DERUHTE EDECEKLER"

Davutoğlu; "Hüseyin bey kendi talebiyle ve genel merkezde de ona ihtiyaç hissettiğimiz için Feramuz beyin (Feramüz Üstün) birlikte talebiyle il başkanlığından feragatını istedi. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah Genel Merkezimizde Feramuz beyle birlikte İdari ve Mali Başkanlığı'mızda çok bir önemli görev deruhte edecekler" dedi.

ÜSTÜN: "OLAYI ARAŞTIRMAK İÇİN ASKIYA ALDIK"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Başkanı Feramüz Üstün ise, Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasının sosyal medyada yayınlaması üzerine açıklamada bulundu. Üstün; "Genel başkanımız benim ilettiğim çalışma talebini söylüyor. Sonra, olayı araştırmak için askıya aldık" iddiasında bulundu.

FERAMUZ ÜSTÜN, YILDIRIM'A SAHİP ÇIKTI ANCAK KOLUNU NASIL KIRILDIĞINI AÇIKLAMADI!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün; kumar baskınında kolunu kıran Hüseyin Yıldırım'a sahip çıkmıştı. Üstün, 3 Mayıs 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Geçmişte Zaman Gazetesi birine bir iftirayı haber yapardı, sonra bütün FETÖ'cüler o haberi kaynak gösterip algı oluştururdu. Aynen havuz medyasının Çanakkale il başkanımız Hüseyin Yıldırım beye yaptığı gibi" iddiasında bulundu.

Feramuz Üstün; Hüseyin Yıldırım'ın kumar oynanan mekanda neden bulunduğunu ve polis baskınından kaçarken Yıldırım'ın kolunu nasıl kırdığını açıklayamamıştı.