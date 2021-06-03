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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa etti

Son dakika gündem haberi... Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa ettiğini bildirdi. Çevik, istifasına ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa etti
Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Çevik, istifasına ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Araştırma, Geliştirme ve Bilişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Neslihan Çevik, açıklamasında, kuruluşundan beri içinde yer aldığı Gelecek Partisi'nden bugün itibari ile ayrıldığını bildirdi.

"Zorunlu açıklama: Kuruluşundan beri içinde yer aldığım Gelecek Partisi'nden bugün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoglu'na ve tüm Gelecek Partililere saygı ve sevgilerimi sunar, kendilerine başarılar dilerim."

NESLİHAN ÇEVİK KİMDİR?

2010 yılında Arizona Devlet Üniversitesi'nde sosyoloji doktorasını bitirdi. Aynı sene, Virjinya Üniversitesi, İleri Kültür Çalışmaları Watson Manor Enstitüsü'ne tez çalışmamı kitaplaştırmak için davet edildi.

Muslimism in Turkey and Beyond: Religion in the Modern World (Türkiye ve ötesinde Müslümancılık: Modern Dünyada Din) adlı kitabı 2015 yılında Palgrave MacMillan tarafından yayınlandı.

Amerika Birleşik Devletleri Meclisi'nde (Library of Congress), CAIR-Chicago, ve Notre Dame Üniversitesi'nde kitap imza günleri yaptı. 2018'de Hece Yayınları kitabını Türkçe'ye çevirdi ve yayınladı.

2014 yılında Türkiye'ye döndü. Akademik çalışmalarıma 'üçüncü dalga terörizm' çalışarak devam etti. Bu çalışmaları bir çok ulusal ve uluslararası medyada (CNN, Al Jazeera, Voice of America vb.) yer aldı ve NATO gibi kurumlarca atıfta bulunuldu.

Entelektüel ve akademik kuruşlara ek olarak 2013'den beri helal marketler de hem ulusal hem uluslararası düzeyde müşteri algısı, markalaşma, ürün ve süreç inovasyonu gibi alanlarda sektör devlerine danışmanlık verdi ve projeler yürüttü.

2015 yılında bir sosyal girişime yönelerek, Türkiye'de ilk defa sadece genç kadın konservatif gruba yönelik bir giyim ve hayat tarzı e-ticaret lean-start-up firması olan M-Line'i kurdu.

2016-2018 yılları arasında İslam Birliği Teşkilatı (IBT) ve İslam Kalkınma Bankası (IKB) ile sosyal sürdürülebilir kalkınma aile, kadın, terörizm, gençler, girişimcilik, istihdam gibi konularda çeşitli çalışmalar yaptı ve projeler yürüttü. Bu kurumların aksiyon planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesinde yer aldı.

2018'den beri ürün dizayn, geliştirme ve pazarlama üzerine daha ağırlıklı olarak yöneldi. Özellikle disruption (yapıcı yıkım) ve inovasyon olanakları üzerine odaklandı.

2020 yılında Gelecek Partisi çatısı altında siyasete girdi ve partinin kurucuları arasında yer aldı.

Neslihan Çevik, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevi esnasında 3 Haziran 2021 tarihinde partiden istifa etti.

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