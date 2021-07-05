Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan flaş Elmalı davası açıklaması

"BİRTAKIM DEZENFORMASYONLAR VAR"

Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı;

"Bizim arkadaşlarımız bir yılda 6 ayrı rapor düzenlemişler. 6 kere tek tek o çocuklarla görüşülüyor, durum incelemesi yapılıyor, çok yakından takip ediliyor. Biz konuyu birebir ve içeriden takip ediyoruz zaten. Davanın kendi delil bütünlüğü içerisinde de takip ediyoruz. Birtakım dezenformasyonlar var onlara dikkat etmek lazım. Bunlar adaleti tecelli ettiren şeyler değildir, bunlar adaleti sabote eden dezenformasyonlardır. O yüzden kamuoyunun önüne sunulan bilgilerin gerçekliğini de kontrol etmesini rica ediyorum. Biz bu dosyayla alakalı; çocukların korunması, çocukların psikolojik olarak rehabilite edilmeleri ve herhangi bir yıkım yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldık. Bundan sonraki süreçte de davanın sonuna kadar ve sonrasında da desteğimizi sürdüreceğiz. Biz çocuklarımızın ihtiyaç duydukları her şeyi onlara sağlamaya çalışıyoruz. O çocukları kendi şartları içerisinde en güzelini sağlamak üzere bir kurum koruması bekliyor.