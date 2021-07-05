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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan flaş Elmalı davası açıklaması

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Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan flaş Elmalı davası açıklaması

SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin gündemine oturan "Elmalı davası" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, "Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Elmalı davasıyla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TRT Haber'de kritik açıklamlarda bulundu. Elmalı davasına ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Yanık, adli sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

"SIKI TAKİP VAR..."

Bakan Yanık, "Bakanlık olarak bu davayla ilgili iki ayrı süreci eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Birincisi hukuki süreç, ikincisi sosyal destek süreci. Elmalı davasında çocuklarla ilgili durum tespit edildikten sonra sosyal ve ekonomik destek vermeye başladık. Mağdur çocukların durumu çok sıkı takip ediliyor." dedi.

"ÇİZİMLER BU DOSYAYA AİT DEĞİL"

Yanık, "Dosyanın içeriğiyle alakalı çok detaylı bilgi vermem doğru olmaz. Bu dava daha bitmedi. Bunu kamuoyuna hatırlatmak lazım. Biz kararlılıkla süreci takip ediyoruz. Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil" şeklinede konuştu.

"BİRTAKIM DEZENFORMASYONLAR VAR"

Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı;

"Bizim arkadaşlarımız bir yılda 6 ayrı rapor düzenlemişler. 6 kere tek tek o çocuklarla görüşülüyor, durum incelemesi yapılıyor, çok yakından takip ediliyor. Biz konuyu birebir ve içeriden takip ediyoruz zaten. Davanın kendi delil bütünlüğü içerisinde de takip ediyoruz. Birtakım dezenformasyonlar var onlara dikkat etmek lazım. Bunlar adaleti tecelli ettiren şeyler değildir, bunlar adaleti sabote eden dezenformasyonlardır. O yüzden kamuoyunun önüne sunulan bilgilerin gerçekliğini de kontrol etmesini rica ediyorum. Biz bu dosyayla alakalı; çocukların korunması, çocukların psikolojik olarak rehabilite edilmeleri ve herhangi bir yıkım yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldık. Bundan sonraki süreçte de davanın sonuna kadar ve sonrasında da desteğimizi sürdüreceğiz. Biz çocuklarımızın ihtiyaç duydukları her şeyi onlara sağlamaya çalışıyoruz. O çocukları kendi şartları içerisinde en güzelini sağlamak üzere bir kurum koruması bekliyor.

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