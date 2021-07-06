Kütahya Otogarı'ndaki sağlık personelinin ilginç aşı davetine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya Otogarı'nda bir sağlık personelinin ortama uyarak "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırması ile ilgili soruşturma açılmasını gerektiren bir durum olmadığını belirtti.
Bakan Koca, sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, "Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız" ifadelerine yer verdi.
Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık personelinin vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etmesi sosyal medyada tıklanma rekoru kırmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Bunun üzerine Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, personel hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Yapılan açıklamada, "Görevli sağlık personellerinin bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşma cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup, sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" denilmişti.
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