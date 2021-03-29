Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş iki yılda 3 milyar 45 milyon TL'yi nereye harcadı?





"3 MİLYAR 45 MİLYON TL.."

"Mansur Yavaş ve CHP yönetimi iktidara geldikleri andan itibaren ek kaynak yaratma yerine borçlanma suretiyle kaynak bulmayı tercih etmişlerdir. Mansur Yavaş ve ekibinin bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden aldığı borçlanma yetkisi miktarları aşağ��daki gibidir:



- 2019 ve 2020 yıllarında verilen borç yetkisi toplamı 1 milyar 815 milyon TL,

- 2021 bütçe kararnamesinde izin verilen rakam 1 milyar 230 milyon TL,

- Toplamda ise 3 milyar 45 milyon TL olmuştur."

"Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz."

"Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. Mansur Yavaş ekibi bu hızla giderlerse borçlanma için yasal limitleri çok hızla geçecek ve radara yakalanacaklardır. Bu radar kamunun vesayet yetkisinde kaynaklı bir cezalandırma değil seçmenin radarı olacaktır. "

KARAASLAN: BU PARALAR NEREYE GİTTİ?

AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve ABB Meclis Üyesi Osman Karaaslan; Mansur Yavaş'ın ABB'den borçlanma yetkisi aldığını belirterek, "Bu paralar nereye gitti?" diye sordu