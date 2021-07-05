Erzincan'daki PKK'nın Başbağlar katliamının üzerinden 28 yıl geçti!

2 AY SONRA HALA YANIYORDU

Akarpınar, 5 Eylül 1993'te taburcu oldup köye geldiğinde teröristlerin ateşe verdiği köyde yangının hala sürdüğünü söyledi. Akarpınar, "Köy dozerlerle dümdüz edilmişti. Evimizin içinde kalan eşyamızı da hiçbir şey de alamadık" ifadelerini kullandı.

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