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Erzincan'daki PKK'nın Başbağlar katliamının üzerinden 28 yıl geçti!

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Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Erzincan'daki PKK'nın Başbağlar katliamının üzerinden 28 yıl geçti!

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 28 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar Katliamı'nın acısı dinmiyor.

Terör örgütü PKK'nın sözde "Sivas olaylarının intikamı" adına giriştiği Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyündeki katliamın üzerinden 28 yıl geçti.

5 Temmuz 1993'te 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar Katliamı'nın acısı hala dinmiyor.

YAKTILAR KATLETTİLER!
Katliamın yıldönümünde kurbanlar, mezarları başında dualarla anıldı. Katliamdan yaralı kurtulan Başbağlar köyünün muhtarı Ali Akarpınar, köyün bir gecede küle döndüğünü söyledi.

100 kişilik terörist grubun köye baskın yaptığını söyleyen Akarpınar, teröristlerin konuşma bahanesiyle köy camisinden cemaati çıkardığını, diğer terörist grubunda evleri yaktığını belirterek, "Evleri yaktılar, evlerdeki ziynet eşyalarını çaldılar.

Topladıkları herkesi kurşuna dizdiler. 27 köylüm, yüzlerce mermiyle can verdi. 33 kişiden birini, köyün ortasında vurdular, 5 kişi de evlerinde diri diri yakılarak can verdi" dedi.

Akarpınar, katliamdan yaralı kurtulduğunu belirterek, hastanedeki tedavisi sonrası 2 ay sonra köyüne geri döndüğünü aktardı.

2 AY SONRA HALA YANIYORDU
Akarpınar, 5 Eylül 1993'te taburcu oldup köye geldiğinde teröristlerin ateşe verdiği köyde yangının hala sürdüğünü söyledi. Akarpınar, "Köy dozerlerle dümdüz edilmişti. Evimizin içinde kalan eşyamızı da hiçbir şey de alamadık" ifadelerini kullandı.

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