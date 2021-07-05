15 Temmuz şehitlerine yürek yakan mektuplar!
15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'cü hain kalkışma Başkan Erdoğan'ın vatandaşlara 'meydanlara inin' çağrısıyla bastırıldı. 251 şehidin olduğu hain darbe girişiminin yüreklerde bıraktığı acı tazeliğini koruyor. 15 Temmuz destanının 5. yılına girilirken şehit ailelerinden kalplere dokunan mektuplar yazıldı. Şehit Cennet Yiğit’in annesi: ‘Anne’ deyişini, kokunu öyle özledim ki... Şehit Bülent Karalı’nın annesi: 251 aslan destan yazdınız, kuzum! Şehit Battal İlgün’ün babası: Güvercinlerin bile yokluğuna dayanamadı." ifadeleri kullanıldı.
15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılına girilirken, FETÖ'cü alçakların katlettiği 251 şehidin aileleri, arkadaşları ve onları hiç tanımayanlar, sevgilerini, dualarını, minnet ve vefalarını kendilerine yazdıkları mektuplarla dile getirdi.
15 Temmuz Derneği, "251 Mektup" isimli bir kitap hazırlayarak şehitlerimize yazılan bu mektupları bir araya getirdi. İşte editörlüğünü Gülcan Tezcan'ın yaptığı kitaptaki mektuplardan bazıları:
SENİNLE GURUR DUYUYORUZ BATTAL'IM:
Güvercinlerin vardı. Senden sonra hepsini arkadaşlarına dağıttık. 5 tane çok sevdiğin, her gün uçurduğun güvercini özellikle dünürüme verdim. Ama bir müddet sonra hepsi, "o yoksa biz de yokuz" dercesine oracıkta ölmüş. Battal'ım annene çok düşkündün.
Eğilip annenin ayaklarının altını öperdin. "Anam senin hakkın ödenmez, cennet anaların ayaklarının altındadır." derdin. Vurulduğun haberi gelince "Ana yüreği ben biliyorum, oğlum şehit oldu." diyerek hissetmişti. Seninle gurur duyuyoruz. SEBAHATTİN İLGÜN
'DAMATLIK YERİNE CENNET ELBİSESİ GİYDİN'
ŞİMDİ HASRETİM OLDUN:
Şimdi hasretim oldun kuzum. 251 aslan destan yazdınız. Damatlık yerine cennet elbisesini giydin. Allah'a yalvarıyorum, şehidime yakışır yaşamayı, imtihanımı iyi vermeyi nasip etsin.
'DAMATLIK YERİNE CENNET ELBİSESİ GİYDİN'
ŞİMDİ HASRETİM OLDUN:
Şimdi hasretim oldun kuzum. 251 aslan destan yazdınız. Damatlık yerine cennet elbisesini giydin. Allah'a yalvarıyorum, şehidime yakışır yaşamayı, imtihanımı iyi vermeyi nasip etsin.
Hasret orucumuzu ailece cennet bahçelerinde açmayı nasip etsin. Dünyada servetim yavrularımdı, ahirette servetim cennetim olsun. AYNUR KARALI
'ŞEHİTLİĞİN BAŞIMIZI DİK TUTUYOR'
BİR DEĞİL BİN CENNET FEDA OLSUN:
Meleğim, canımın yarısı Cennet'im. Senin kokunu güzel gözlerini "annem" deyişini öyle özledim ki kuzum. Yokluğun çok acı ama bir o kadar da gurur verici.
Bir değil bin tane Cennet'im olsa yine feda ederim. Hamd olsun ki bana gururun en güzelini yaşattın annem. Şehit annesi ne güzel bir kelime, ne onurlu evladım var benim, varlığıyla her zaman göğsümü kabarttığı gibi, yokluğuyla da başım dik gezebiliyorum. Allah senden razı olsun kuzum. HURİYE YİĞİT
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile bu yıl üniversiteler hangi tarihte açılır? Online, yüz yüze eğitim...
- 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Okullar bu hangi tarihte açılacak? MEB duyurdu...
- Raflar baştan sona değişecek! A101, BİM, Migros ve ŞOK ayak uyduracak! Artık satılmayacak...
- Öğrencilerin aklı fikri oradaydı! LGS tercihleri başlıyor! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu hafta, erken yatar mı?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM ile 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekli maaş zammı için kritik gün! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...
- Evde bakım maaşı için kritik tarih! 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...
- Ve belli oldu, başvuran alıyor! Her ay karşılıksız 2.800 TL veriliyor! Ödemeler ise...
- Sıfır araba fiyatlarında düşüş! Fiyatlar yerle yeksan oldu! 200 bin TL'nin altındaki Renault, Citroen, Fiat modelleri...
- İkinci el araba alacaklara flaş uyarı! Bayram öncesi tepetaklak olabilir! Araba almanın tam zamanı, zam gelebilir...
- Polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Temmuz...