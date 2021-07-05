15 Temmuz şehitlerine yürek yakan mektuplar!

SENİNLE GURUR DUYUYORUZ BATTAL'IM:

Güvercinlerin vardı. Senden sonra hepsini arkadaşlarına dağıttık. 5 tane çok sevdiğin, her gün uçurduğun güvercini özellikle dünürüme verdim. Ama bir müddet sonra hepsi, "o yoksa biz de yokuz" dercesine oracıkta ölmüş. Battal'ım annene çok düşkündün.

Eğilip annenin ayaklarının altını öperdin. "Anam senin hakkın ödenmez, cennet anaların ayaklarının altındadır." derdin. Vurulduğun haberi gelince "Ana yüreği ben biliyorum, oğlum şehit oldu." diyerek hissetmişti. Seninle gurur duyuyoruz. SEBAHATTİN İLGÜN