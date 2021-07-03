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Başkan Erdoğan'ın kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.07.2021
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Başkan Erdoğan'ın kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesinde de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince alındı.

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