Elmalı Davası'ndaki annenin konsomatris olduğu ve cezaevinde yattığı ortaya çıktı
Türkiye, herkesi şoka uğratan Elmalı Davası'nı konuşuyor. O dönemde 6 ve 9 yaşındaki iki kardeşe cinsel istismar uygulayan anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. 6 Ocak'ta Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz yargılanma kararıyla tahliye edildi. Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Anne Merve A.'nın gazinolarda kons (konsomatris) olarak çalıştığı ve silahlı yağma suçundan cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Peki bu karar nasıl alındı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pınar Hacıbektaşoğlu, "Bir türlü ifade edemiyoruz. Bu dosyada en büyük sorun yargılamanın uygulamanın yapması gerekeni profesyonel anlamda çocuk istismarı ve cinsel tacizle ilgili profesyonel eğitim almış bu konuda yetkin hakimlerin savcıların adli mekanizmada bulunan adli tıpçıların daha az olmasından kaynaklanıyor" dedi.
Türkiye 'Elmalı Davası' olarak gündeme gelen, iki küçük çocuğun uğradığı cinsel istismar olayını konuşuyor.
OLAY GEÇEN YIL BABANNENİN SAVCILIĞA GİTMESİYLE ORTAYA ÇIKTI
Balıkesir'de geçen yıl Haziran ayında savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A., onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.
Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.
Peki bu karar nasıl alındı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, "Hepimiz için gerçekten kelimelerle ifade etmenin ne kadar güç olduğunu, artık o kadar canımızı acıtıyor ki bunları duymak görmek… Bu olayların bir türlü bitmemesinin ve bizim vicdanlarımızda halen derin yaralar açmasının çok sebebi var. Hukukçu olarak bu sebeplerden anlatmaya çalıştığımız ve bir türlü çözemediğimiz kısmını anlatayım. Çocuğun cinsel istismarıyla ilgili biz yıllardır toplum olarak devlet olarak adli mekanizmada mahkemeler olarak bütün kurumlarımızla bir konum aldık bir tutum aldık. Herkes layıkıyla görevini yapmaya çalıştı. Aksayan yer uygulama. Bir türlü ifade edemiyoruz. Bu dosyada en büyük sorun yargılamanın uygulamanın yapması gerekeni profesyonel anlamda çocuk istismarı ve cinsel tacizle ilgili profesyonel eğitim almış bu konuda yetkin hakimlerin savcıların adli mekanizmada bulunan adli tıpçıların daha az olmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı..
ÇOCUKLAR YAŞADIKLARI ZULMÜ ANLATTI
G.E.G., ifadesinde anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyledi. G.E.G., geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
Yaşadıklarıyla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.C.G.'den şikayetçi olan G.E.G., ağabeyi ile kendisine çok acı çektirdiklerini anlatırken, anneannesi F.G. ile dayısı S.C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.
İSTİSMARI DEFTERE ÇİZDİLER
Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.
G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., yaşadıklarını, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları resimler, soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma kapsamında yakalanıp, gözaltına alınan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İSTİSMARDA BULUNAN ANNE VE ÜVEY BABA KENDİLERİNİ SAVUNDU
Olayla ilgili davanın 3'üncü duruşması, 6 Ocak'ta Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A., tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılırken, 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.
"DOLDURUŞA GELEREK YALAN BEYANDA BULUNDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"
Sanıklardan Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.
Diğer sanık Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.
TAHLİYE EDİLDİLER
İfadelerinin ardından mahkeme heyeti, sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.
TÜRKİYE AYAĞA KALKTI
Tutuklu anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın ocak ayındaki 3'üncü duruşmada tahliye edilmesinin ardından dava konusu, sosyal medyada gündem oldu. Çocukların çizimlerine yer verilen paylaşımlarda '#elmalıdavası' etiketiyle milyonlarca tweet atıldı. Sanatçılar, spor kulüpleri, siyasiler tepki gösterdi.
SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Konunun yeniden gündeme gelmesi üzerine Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında Antalya ili Elmalı ilçesinde 2019'da gerçekleştiği iddia edilen 2 çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili yürütülen yargılamaya ilişkin bir kısım iddialar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacı ile basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. 5 Mayıs 2020 tarihinde mağdur çocukların babaanneleri tarafından, 2019 yılında Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından çocukların cinsel istismara uğradıkları iddiaları ile Balıkesir/Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve şikayette bulunulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturmaya başlanılmış ve çocuklara psikososyal destek verilerek çocuk izlem merkezinde beyanları alınmıştır. Yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır" denildi.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleri ile 16 Ekim 2020'de mahkemece sanıkların tutuklanmasına karar verildiği belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü: "Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir."
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TAHLİYELERE İTİRAZ ETTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki kardeşin istismarına ilişkin davada bakanlık avukatlarının sanıkların tahliyelerine karşı itirazda bulunduğunu, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için hukuki süreçte yakın takibin sürdürüleceğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Mayıs 2020'de iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi üzerine konunun kolluk güçlerine intikal ettirildiği ifade edilerek, ilk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezi'nde yapılmasının ardından çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandığı belirtildi.
Yargılama sürecinin başlamasıyla birlikte bakanlığın davaya müdahil olduğu vurgulanan açıklamada, 16 Ekim 2020'deki ilk duruşmada anne ve üvey babanın tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "5 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 5 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21 Mayıs 2021 tarihindeki duruşmada ise bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.
Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."
HSK İNCELEME BAŞLATTI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme başlattığını bildirdi.
Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez, gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." ifadelerini kullandı.
ANNE HAKKINDA ŞOKE EDEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar davasında yeni detaylar da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; anne Merve A.'nın gazinolarda kons olarak çalıştığı, 2019 yılında Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan uzun süre cezaevinde yattığı ortaya çıkarken, çocuklara cinsel istismar uyguladığı iddia edilen dayı S.C.G'nin ise o dönemde 12 yaşında olduğu belirlendi.
Hürriyet'e konuşan pedagoglar ise çocukların çizimlerinin ne anlama geldiğini şu sözlerle anlattı:
"BU ÇİZİMLER İMDAT ÇIĞLIĞI"
"Bu çizimler bir imdat çağrısıdır. Geçtiğimiz haftalarda taşa yazılan bir ifade ortaya çıkmıştı. Bir çocuk yaşadıklarını anlattıktan sonra şöyle yazmıştı, 'Bunu okuyanı çok seviyorum'. Bu bir yardım çığlığıydı, beni buradan alın çığlığıydı. Bu çocukların bu resimleri çizmesi de bir çığlıktı ve bizler bu çığlığa kulaklarımızı kapatamayız. Eğer adalet sistemi ve toplum 'Bu yaşanan senin ayıbın değil' mesajı vermezse çocuk kendini suçlamaya başlar ve özyıkım yaşar."
"ÇOCUKLAR RESİMLERİNDE BU TEMALARA YER VERDİYSE BU KANITTIR"
"Bizler için çocukların iç dünyasına giden en önemli yol çizimlerdir. Çizdikleri resimler onların algılarını, görüşlerini açıkça ortaya koyar. Çocuk istismarları davalarında da resimlerle, oyunlara yansıtışla çocuğun yaşadıklarını tespit ederiz. Elmalı davasında gördüğümüz resimler adeta porno filmlerde görülebilecek detaylara sahip. Çocuk resimle neler yaşadığını anlatıyor, sözlü anlatıyor, yazılı anlatıyor. Çok sayıda davada bilirkişilik yaptım. Çocuklar resimlerinde, oyunların bu tip temalara yer verdiyse bunlar biz pedagogları alarma geçiren kanıtlardır. Burada ilk yapılması gereken şey çocuğu o patolojik ortamdan çıkartmak. Ayrıca çocuğu travmatize eden insanları cezalandırmak ve onlara bir daha ulaşamayacaklarının güvencesini sağlamak çocukların gelişim sürecine büyük katkıları olan adımlar. Devlet çocuğa, bunu sana yapan kişiler bir daha sana yaklaşamayacak ve hiçbir şey yapamayacak güvencesini vermek zorunda. Elmalı davasında çocuklar olayı bu kadar net anlatmasına rağmen sanıklar serbest yargılanıyor. Bu çocuklar bu topluma nasıl güvenecek?"
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