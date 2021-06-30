Elmalı Davası'ndaki annenin konsomatris olduğu ve cezaevinde yattığı ortaya çıktı

Türkiye 'Elmalı Davası' olarak gündeme gelen, iki küçük çocuğun uğradığı cinsel istismar olayını konuşuyor.

OLAY GEÇEN YIL BABANNENİN SAVCILIĞA GİTMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir'de geçen yıl Haziran ayında savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A., onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

Peki bu karar nasıl alındı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, "Hepimiz için gerçekten kelimelerle ifade etmenin ne kadar güç olduğunu, artık o kadar canımızı acıtıyor ki bunları duymak görmek… Bu olayların bir türlü bitmemesinin ve bizim vicdanlarımızda halen derin yaralar açmasının çok sebebi var. Hukukçu olarak bu sebeplerden anlatmaya çalıştığımız ve bir türlü çözemediğimiz kısmını anlatayım. Çocuğun cinsel istismarıyla ilgili biz yıllardır toplum olarak devlet olarak adli mekanizmada mahkemeler olarak bütün kurumlarımızla bir konum aldık bir tutum aldık. Herkes layıkıyla görevini yapmaya çalıştı. Aksayan yer uygulama. Bir türlü ifade edemiyoruz. Bu dosyada en büyük sorun yargılamanın uygulamanın yapması gerekeni profesyonel anlamda çocuk istismarı ve cinsel tacizle ilgili profesyonel eğitim almış bu konuda yetkin hakimlerin savcıların adli mekanizmada bulunan adli tıpçıların daha az olmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı..