Son dakika: MİT TIR'ları davasında flaş gelişme! Yargıtay kararı onadı

DEVLETİN GİZLİ BELGELERİNİ TEMİN ETME VE AÇIKLAMA SUÇUNDAN HÜKÜM GİYDİLER

Buna göre, Kurul, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 5 yıl, bu belgeleri açıklama suçundan 7 yıl, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay olmak üzere verilen 22 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Eski Adana Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu'na "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 4 yıl 2 ay, bu belgeleri açıklama suçundan 5 yıl 10 ay, FETÖ üyeliğinden ise 10 yıl olmak üzere verilen toplam 20 yıl hapis cezası da onandı.

Kurul, aynı suçlardan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca, 26 yıl hapis cezası verilen eski özel yetkili Adana savcısı Aziz Takçı, 20 yıl 5 ay hapis cezası verilen eski Adana İl Jandarma Komutanı kurmay albay Özkan Çokay hakkındaki hükümlerin de onanmasına karar verdi.