Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar: Biz kuklayı da kuklacıyı da gördük

MUHALEFETE SERT SÖZLER

Muhalefet milletin karşısına icraat diye temel atmama törenleriyle, musluk açılışlarıyla çıkarken biz toplam bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan pek çok yatırımı Sakarya'nın istifadesine sunduk. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bugün elini vicdanına koyan herkes eski Türkiye ile yeni Türkiye, 2002'nin Sakarya'sı ile 2021'in Sakarya'sı arasındaki farkı görüyor ve kabul ediyor. Bir yandan şehirlerimizi güzelleştirirken bir yandan çok büyük yol, konut, enerji projelerini devreye alıyoruz. Maruz kaldığımız onca saldırıda ekonomideki istikrarı korurken diğer yandan rekorlar kırıyoruz.

İhale, inşa, yapım aşamasındaki diğer projelerimizi de en kısa sürede devreye alınmalarını sağlayacağız. Teşkilatsız başarı olmaz. Teşkilat varsa kazanmak vardır, zafer vardır. Şu anda karşımda ana kademesi, kadın, gençlik kollarıyla bir teşkilat görüyorum.

Bu iddiamızı lafta bırakmıyor, eserlerimizle, vizyon projelerimizle ispat ediyoruz.