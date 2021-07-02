Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar: Biz kuklayı da kuklacıyı da gördük
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda hitap etti. Burada muhalefete yüklenen ve CHP’nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyeceğiz diyen Başkan Erdoğan, "Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi biliyoruz." dedi.
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"BU TEŞKİLAT SAKARYA'DA ÇOK ŞEYLERİ BAŞARILI KILACAKTIR"
3 gün içerisinde bu teşkilatımızı başta Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Bey olmak üzere il teşkilatımızla bir araya gelerek belediye başkanımız hep birlikte seferber oldular ve süratle gerek Arifiye organizasyonunu, gerek toplu açılışları gerekse şu anda yapmakta olduğumuz teşkilat toplantımızı gerçekleştirdiler. Bu teşkilat Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır. Bu davaya hizmet etmiş kardeşlerime gayretleri için teşekkür ediyorum.
MUHALEFETE SERT SÖZLER
Muhalefet milletin karşısına icraat diye temel atmama törenleriyle, musluk açılışlarıyla çıkarken biz toplam bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan pek çok yatırımı Sakarya'nın istifadesine sunduk. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bugün elini vicdanına koyan herkes eski Türkiye ile yeni Türkiye, 2002'nin Sakarya'sı ile 2021'in Sakarya'sı arasındaki farkı görüyor ve kabul ediyor. Bir yandan şehirlerimizi güzelleştirirken bir yandan çok büyük yol, konut, enerji projelerini devreye alıyoruz. Maruz kaldığımız onca saldırıda ekonomideki istikrarı korurken diğer yandan rekorlar kırıyoruz.
İhale, inşa, yapım aşamasındaki diğer projelerimizi de en kısa sürede devreye alınmalarını sağlayacağız. Teşkilatsız başarı olmaz. Teşkilat varsa kazanmak vardır, zafer vardır. Şu anda karşımda ana kademesi, kadın, gençlik kollarıyla bir teşkilat görüyorum.
Bu iddiamızı lafta bırakmıyor, eserlerimizle, vizyon projelerimizle ispat ediyoruz.
REKORU KIRACAĞIZ
Bugün açıklanan haziran ayı ihracat rakamları, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu.
Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. (İhracat) Allah'ın izniyle bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız.
Bir yandan şehirlerimizi güzelleştirirken, enerji, konut projelerimizi hizmete alıyoruz. İhracatta, üretimde, sanayide rekorlar kırıyoruz. Haziran ayı ihracatımız yüzde 47 artışla yükseldi. Bay Kemal sen vergi memuruydun değil mi? Yanında hesaptan anlayanlar var. Onlarla bir görüşüver.
Bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. 6 aylık ihracatımız yüzde 40 artarak 105 milyar doları buldu. Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz artarken, küresel ölçekte sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu güçlendiriyoruz. 2021 yılını dış ticarette bir rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz.
Türkiye bu salgını hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Hiçbir alanda boşluk ya da kaos oluşmasına müsaade etmedik. Bugün İngiltere 100-150 sterlinle aşı yapıyor. Biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz.
KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ
Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin 'İsraf' diyerek 'Ne gerek var' diyerek sürekli eleştirdiği şehir hastaneleri salgınla mücadelenin adeta lokomotifliğini yaptı.
Biz ülkemizi salgın musibetinden en az zararla çıkartmanın mücadelesini verirken onlar kısır siyasi hesaplarının peşinden gittiler.
CHP'nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyeceğiz.
Aramızdaki fark bu. Almanya'da 100-150 Avro. Biz halkından aldığını halkına iade eden bir iktidarız. Salgına karşı aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarıya imza attık. 52 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin ne gerek var dediği şehir hastaneleri salgınla mücadelenin adeta lokomotifi oldu.
Olağanüstü dönemler ülkelerin gücünü, siyasetçilerin ufkunu, kabiliyetini koyan adeta mihenk taşlarıdır. Biz ülkemizi salgın musibetinden en az zararla çıkartmanın mücadelesini verirken onlar kısır siyasetin peşinde gittiler. Son 1,5 yıllık dönemi gözünüzün önünden geçirin. Bu dönemde CHP genel başkanı ve ortaklarının bir tek adımı oldu mu?
"MÜCADELEMİZDE YERLİ VE MİLLİ DURUŞ SERGİLEMEDİLER"
Suriye'de PYD'li teröristlere arka çıktılar. Libya'da darbecilerin yanında saf tuttular. Arifiye'den, Kanal İstanbul'a, Doğu Akdeniz'den terörle mücadelemizde yerli ve milli duruş sergilemediler. Türkiye kalkınmasın, ekonomi büyümesin, uluslararası yatırımcı gelmesin diye her gün tehditlerin dozunu biraz daha arttırıyorlar. Bilinçaltlarına işlemiş ne kadar pislik varsa bizde de görmek istiyorlar.
2023'e giden süreçte CHP tıpkı 27 Mayıs'a giden süreçteki gibi Türk siyasetini zehirlemeye çalışıyorlar. Kuklayı da, kuklacıyı da görüyoruz. CHP genel başkanın son dönemde pervasızlıkların sebebini gayet iyi biliyoruz. Hiçbir tahrik, provokasyona pabuç bırakmayacak hiçbir saldırıya da boyun eğmeyeceğiz.
Biz bu yola istiklal ve istikbal mücadelemizi zaferle taçlandırmak için çıktık. Bizim yolumuz demokrasi, hukuk, adalet yoludur. Son 29 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da sabırla, itidalle, sağduyu ile hareket edeceğiz. Tüm enerjimizi ülkemiz ve milletimiz için hizmet ve eser üretmeye devem edeceğiz.
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