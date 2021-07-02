Başkan Erdoğan'dan Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un eşine taziye telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un vefatı münasebetiyle eşi Günay Kut'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Başkan Erdoğan, Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un vefatı nedeniyle eşi Günay Kut'u telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, görüşmede, Turgut Kut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.