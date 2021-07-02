Başkan Erdoğan'dan Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un eşine taziye telefonu

Başkan Erdoğan, Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un vefatı nedeniyle eşi Günay Kut'u telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, görüşmede, Turgut Kut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.