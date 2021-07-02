Cahit Çetin cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı 10 şüpheli adliyeye çıkarıldı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle irtibatlı oldukları ve 2017'de işlenen bir cinayetle bağlantıları ortaya çıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında avukat A.S'nin de bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.