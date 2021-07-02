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Cahit Çetin cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı 10 şüpheli adliyeye çıkarıldı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Cahit Çetin cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı 10 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Çete lideri Sedat Peker'le irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı. 4 yıl önceki bir cinayetle alakalı soruşturmada yakalanan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle irtibatlı oldukları ve 2017'de işlenen bir cinayetle bağlantıları ortaya çıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında avukat A.S'nin de bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

NELER YAŞANDI?

Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırıya uğrayan Cahit Çetin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çetin'in öldürülmesiyle ilgili 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Haziran'da İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sedat Peker ile bağlantılı ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 10 kişi yakalanmıştı.

Firari 3 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon! SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜNE 4 İLDE OPERASYON!
Sedat Peker suç örgütüne operasyon SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON
Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon! SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜNE 4 İLDE OPERASYON!
Sedat Peker Dubai'de gözaltına alındı! "SEDAT PEKER DUBAİ'DE GÖZALTINA ALINDI!"

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