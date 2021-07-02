Cahit Çetin cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı 10 şüpheli adliyeye çıkarıldı
Çete lideri Sedat Peker'le irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı. 4 yıl önceki bir cinayetle alakalı soruşturmada yakalanan 10 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle irtibatlı oldukları ve 2017'de işlenen bir cinayetle bağlantıları ortaya çıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında avukat A.S'nin de bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.
NELER YAŞANDI?
Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırıya uğrayan Cahit Çetin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çetin'in öldürülmesiyle ilgili 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Haziran'da İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sedat Peker ile bağlantılı ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 10 kişi yakalanmıştı.
Firari 3 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Telafi eğitimi başladı mı, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor ve başvuru tarihi ne zaman?
- İşten çıkarma yasağı bitti mi, kalktı mı? Temmuz ayında işten çıkarma olacak mı, var mı? Merak edilen detay...
- Cep telefonları kaç taksitle satılacak? Cep telefonu taksit sayısı kaç oldu? En fazla...
- Aşk 101 için beklenen sinyal... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Bir dizinin daha nefesi yetmedi, finale gidiyor! Tarih belli oldu! Oyuncular ise...
- En güzel, farklı Cuma gecesi mesajları ve resimli sözleri! Dualı, hadisli Cuma mesajları güzel sözleri...
- PTT hesabına anında yatıyor! 20 bin liraya kadar ödeme imkanı! Kredi çekeceklere müjde...
- Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Lav gibi patladı! Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...
- Bankaların yarışı kızıştı! Faizler katlanarak gidiyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?
- MSB son dakika duyurdu! 2.553 işçi alımı yapacak! İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? TYT, AYT, YDT sınav sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Tercihler...
- Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...