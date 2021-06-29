Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon! 10 gözaltı kararı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, 31 Ağustos 2017'de Çekmeköy ilçesinde C.Ç isimli şahsın öldürülmesi ve olayla bağlantılı 4 şahsın tutuklaması ile tamamlanan cinayet konusu ile ilgili Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar sonucu cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.