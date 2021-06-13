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"Organize suç örgütü lideri Sedat Peker Dubai'de gözaltına alındı!" A Haber ekranlarında Nazif Karaman ve Kurtuluş Tayiz açıkladı

Haber Müdürü ve Akşam Gazetesi Yazarı ekranlarında yayınlanan ile Gündem programında organize suç örgütü lideri 'in nerede olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu. Sedat Peker'in saati ile 12.00'de 'nde gözaltına alındığını iddia etti. Nazif Karaman ise bu konuda resmi kaynaklarla yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. ? Sedat Peker gözaltına mı alındı? İşte tüm detaylar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker Dubai'de gözaltına alındı! A Haber ekranlarında Nazif Karaman ve Kurtuluş Tayiz açıkladı

ekranlarında yayınlanan ile Gündem programına konuk olan Haber Müdürü ve Akşam Gazetesi Yazarı organize suç örgütü lideri 'in nerede olduğuna yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

SEDAT PEKER NEREDE?

Nazif Karaman sosyal medyada Sedat Peker'in nerede olduğuna yönelik ciddi bir gündemin olduğuna değinirken "Dubai polisi Sedat Peker'i davet etmiş. Sedat Peker de gönüllü olarak gitmiş. Ama geri dönmemiş. Kendisinden haber alınamadığı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

RESMİ KAYNAKLARDAN AÇIKLAMA

Resmi kaynaklarla görüştüğünü söyleyen Nazif Karaman, kaynaklarının 'nin herhangi bir operasyon düzenlemediğini ifade ettiklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE GİTTİ SEDAT PEKER'İ ALDI GELDİ" DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL

Konuya ilişkin konuşan Kurtuluş Tayiz ise "Türkiye gitti, aldı ve Sedat Peker'i getiriyor gibi bir durum söz konusu değil bu doğrulanmadı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SAATİ İLE 12'DE GÖZALTINA ALINDI" İDDİASI

Kurtuluş Tayiz Sedat Peker'in 'de saati ile 12.00'de gözaltına alındığını da iddia etti.

Sedat Peker nerede? Sedat Peker gözaltına mı alındı? A Haber ekranlarında açıklandı SEDAT PEKER NEREDE? SEDAT PEKER GÖZALTINA MI ALINDI? A HABER EKRANLARINDA AÇIKLANDI

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