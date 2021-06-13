"Organize suç örgütü lideri Sedat Peker Dubai'de gözaltına alındı!" A Haber ekranlarında Nazif Karaman ve Kurtuluş Tayiz açıkladı
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in nerede olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu. Sedat Peker'in Türkiye saati ile 12.00'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığını iddia etti. Nazif Karaman ise bu konuda resmi kaynaklarla yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Sedat Peker nerede? Sedat Peker gözaltına mı alındı? İşte tüm detaylar...
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in nerede olduğuna yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
SEDAT PEKER NEREDE?
Nazif Karaman sosyal medyada Sedat Peker'in nerede olduğuna yönelik ciddi bir gündemin olduğuna değinirken "Dubai polisi Sedat Peker'i davet etmiş. Sedat Peker de gönüllü olarak gitmiş. Ama geri dönmemiş. Kendisinden haber alınamadığı söyleniyor." ifadelerini kullandı.
RESMİ KAYNAKLARDAN AÇIKLAMA
Resmi kaynaklarla görüştüğünü söyleyen Nazif Karaman, kaynaklarının Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir operasyon düzenlemediğini ifade ettiklerini dile getirdi.
"TÜRKİYE GİTTİ SEDAT PEKER'İ ALDI GELDİ" DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL
Konuya ilişkin konuşan Kurtuluş Tayiz ise "Türkiye gitti, aldı ve Sedat Peker'i getiriyor gibi bir durum söz konusu değil bu doğrulanmadı." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE SAATİ İLE 12'DE GÖZALTINA ALINDI" İDDİASI
Kurtuluş Tayiz Sedat Peker'in Dubai'de Türkiye saati ile 12.00'de gözaltına alındığını da iddia etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?
- John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Keneddy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardır?
- Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- Mike Tyson hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?
- Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker tutuklandı mı, nerede? Son gelişmeler...
- Başvurular sorgusuz sualsiz kabul ediliyor! 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı! Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...
- 13 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- KPSS başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitecek? KPSS başvuruları bitti mi, sona mı erdi?
- Survivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! "Ben böyle bir adam değilim"
- Ev almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...
- Faizler yangın yeri, getirisi bardaktan taşıyor! Bankalar alev aldı! 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?