"Organize suç örgütü lideri Sedat Peker Dubai'de gözaltına alındı!" A Haber ekranlarında Nazif Karaman ve Kurtuluş Tayiz açıkladı

"TÜRKİYE GİTTİ SEDAT PEKER'İ ALDI GELDİ" DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL

Konuya ilişkin konuşan Kurtuluş Tayiz ise "Türkiye gitti, aldı ve Sedat Peker'i getiriyor gibi bir durum söz konusu değil bu doğrulanmadı." ifadelerini kullandı.