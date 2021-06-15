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Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon: 25 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre elebaşılığını 'in yaptığı suç örgütüne yönelik merkezli 4 ildeki operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon: 25 şüpheli gözaltında

Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne Afyonkarahisar merkezli 4 ildeki operasyonlar düzenlendi.

25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, bir miktar uyuşturucu madde, kelepçe, bir sahte polis kimliği, 24 bin 850 TL ve araba anahtarlığı şeklinde gizli kamera ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden Orhan Kalaycıoğlu "kasten yaralama", Mustafa Sarıhan "nitelikli cinsel saldırı, yağma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

18 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 5'inin dosyası Köfteci Yusuf soruşturması ile birleştirilerek Bursa'ya gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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