Türkiye'ye üç koldan alçak saldırı! FETÖ hangi taktikleri uyguluyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Kökleri derinlere giden bir yapılanma
PKK terörü, FETÖ terörü, yalan terörü... İstikrara karşı kim kiminle, hangi hesabı yapıyor? "Yalan siyaseti"nin küresel ayağı ne? Milli iradeyi hedef alan girişimler nereden yönlendiriliyor? FETÖ hangi taktikleri deniyor? Mahrem imamlar yeniden canlanma peşinde mi? AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Muhalefetin HDP tutarsızlığı devam ediyor. Ortak masa içerisinde HDP olacak mı sorusu merak konusu. Öte yandan terörle mücadele sürerken yeni kriptolar yeni mahrem imamlar ortaya çıkıyor. Örgütteki mahrem imamlar yeniden canlanma peşinde mi? AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
MASANIN İÇERİSİNDE HDP OLACAK MI?
AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir: HDP'siz herhangi bir şekilde yola devam edemeyeceklerini biliyorlar. Daha önce de HDP ile ortak hareket ettiler ama tabandan gelen tepkiler sonucu bir süre HDP ile sanki ayrı hareket ediyorlarmış gibi yürümeye çalıştılar ama HDP kanadından da kendilerine sıkça çok sert uyarılar geldi. HDP'siz yola devam etmenin mümkün olmadığı kendilerine ihtar edildi. Bu aşamadan sonra HDP'yi devre dışı bırakarak muhalefetin Millet İttifakı'nın yola devam etmesi mümkün değil. Tabanlarına nasıl izah edeceklerini ben de merak ediyorum.
Muhalefet kirli ittifaklarla ancak biz iktidar olabilirim diyorlar. Sadece yalana sığınıyorlar. Proje üretemiyorlar. Temel atmama töreni düzenliyorlar.
FETÖ YENİDEN CANLANMA PEŞİNDE
FETÖ yapılanması dünün yapılanması değil. 20-30 yılın yapılanması değil kökleri çok daha derinlere giden bir yapılanma. FETÖ'nün bugünden yarına devreden çıkması asla düşünülmemeli. O yüzden FETÖ'ye karşı her an uyanık tedbirli ve önlemlerine alan bir hareket içerisinde olmamız lazım.
"MASA BÜYÜYECEK"
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan: Burada CHP'nin bir sıkıntısı yok. CHP her zaman HDP ile birlikte. Bunu Meclis'te her defasında gösteriyor. İYİ Parti HDP ile çalışmıyormuş gibi yapıyor ama çalıştıklarını biliyoruz. Diğer partiler de bunlara katılacak gibi görülüyor. Dolayısıyla masa büyüyecek. Çünkü bunlar aynı yerden yönlendiriliyor. Onları birbirine iten veya birlikte hareket etmeye zorlayan bir üst akılları var. Burada bir kopma olacağını sanmıyorum.
FETÖ'DE RANT KAVGASI
Biden konuşmasında Türkiye'deki dostlarıyla birlikte iktidar değiştireceğini söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu da dostlarıyla birlikte iktidarı değiştireceğini söylüyor. Dostları işte bunlar FETÖ, ABD, ABD'deki gizli örgütler gizli güçler. Bunlar hep birlikte hareket ediyor zaten biz bunu biliyoruz.
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