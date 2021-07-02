Türkiye'ye üç koldan alçak saldırı! FETÖ hangi taktikleri uyguluyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Kökleri derinlere giden bir yapılanma

MASANIN İÇERİSİNDE HDP OLACAK MI?

AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir: HDP'siz herhangi bir şekilde yola devam edemeyeceklerini biliyorlar. Daha önce de HDP ile ortak hareket ettiler ama tabandan gelen tepkiler sonucu bir süre HDP ile sanki ayrı hareket ediyorlarmış gibi yürümeye çalıştılar ama HDP kanadından da kendilerine sıkça çok sert uyarılar geldi. HDP'siz yola devam etmenin mümkün olmadığı kendilerine ihtar edildi. Bu aşamadan sonra HDP'yi devre dışı bırakarak muhalefetin Millet İttifakı'nın yola devam etmesi mümkün değil. Tabanlarına nasıl izah edeceklerini ben de merak ediyorum.

Muhalefet kirli ittifaklarla ancak biz iktidar olabilirim diyorlar. Sadece yalana sığınıyorlar. Proje üretemiyorlar. Temel atmama töreni düzenliyorlar.